Abazović u podne sa radnicima Željezare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović primiće danas u 12 sati u svom kabinetu radnike Željezare koji štrajkuju glađu na krovu fabrike.

Sastanku će prisustvovati i potencijalni investitor Miodrag Daka Davidović, kao i ministri finansija i ekonomskog razvoja, Aleksandar Damjanović i Goran Đurović, prenosi portal RTCG.

Abazović je sinoć, na sastanku koji se održao nakon ponoći u Nikšiću, kazao da su problemi u toj kompaniji naslijeđeni, i da treba raditi na tome da se poštuje dogovor koji je ranije postignut o statusu preduzeća i radnika, uključujuči plan za preuzimanje fabrike.

On je ponovio da je država spremna da učestvuje sa 25 odsto u procesu preuzimanja Željezare.

Radnici Željezare stupili su u štrajk glađu nakon što im je na sastanku sa Đurovićem saopšteno da Evropska komisija (EK) traži studiju izvodljivosti za pet miliona EUR pomoći, na osnovu koje bi država kupila udio u fabrici.

Davidović želi da kupi Željezaru od turske Tosyali grupe i već pregovara sa njima. Turski partner traži 20 miliona EUR, a Davidović je pristao da plati 15 miliona, dok bi država učestvovala sa preostalih pet miliona.

