Abazović: Spremni smo da zajednički gradimo gasovod

Dubrovnik, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović je pozvao zemlje regiona na zajedničku akciju u pravcu realizacije projekta Jadransko-jonskog gasovoda kojeg može podržati Evropska unija.

On je na Dubrovnik forumu pod nazivom Upravljanje globalnom preraspodjelom gdje je govorio na panelu pod nazivom Svjetski poredak van reda: Kako stabilizovati svjetsku politiku? ukazao na činjenicu da energija postaje najbitnija tema, posebno nakon agresije Rusije na Ukrajinu.

“Crna Gora nije zavisna od gasa i ima stabilnu energetsku situaciju, te kao takva nije povećavala cijene električne energije u prethodnom periodu”, kazao je Abazović.

On je, kako je saopšteno iz Vladine Službe za odnose sa javnošću, govorio i o Jadransko-jonskom gasovodu i potencijalima za zelenu tranziciju u regionu, te namjerama za izgradnju LNG terminala u Luci Bar kao jednom od ključnih projekata u domenu obezbjeđivanja održivog razvoja.

„Pitanje energetike je svakim danom sve više bezbjednosno pitanje. To je, između ostalog, jedan od razloga zašto smo veoma zainteresovani da doprinesemo energetskoj stabilnosti i sigurnosti u saradnji sa našim najbližim susjedima”, kazao je Abazović.

On je rekao da novo vrijeme traži novi, produktivniji koncept i ukazao na značaj globalnog karaktera Dubrovnik foruma, u kome su učestvovale zemlje sa svih meridijana sa idejom da zajednički doprinesu stabilizaciji svjetskog poretka.

Pored premijera na panelu su, između ostalih, govorile i potpredsjednica Evropske komisije za demokratiju i demografiju Dubravka Šuica, potpredsjednica Vlade i ministarka vanjskih poslova Bugarske Marija Gabrijel kao i ministar vanjskih poslova Jermenije Ararat Mirzojan te ministarka državnih i vanjskih poslova Indije Minakaši Leki i zamjenica ministra vanjskih poslova Japana Jumi Jošikava.

Na marginama foruma Abazović je razgovarao sa predsjednikom Vlade Hrvatske Andrejem Plenkovićem, visokim predstavnikom za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Evropske unije Žozepom Boreljom, generalnom sekretarkom Savjeta Evrope Marijom Pejčinović Burić, ministrom vanjskih poslova Italije Antoniom Tajanijem, izaslanikom SAD za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom, ministrima vanjskih poslova država regiona i drugima.

Dubrovnik forum održava se danas i sjutra. Riječ je o političkoj konferenciji koja okuplja ministre vanjskih poslova i ostale najviše političke ličnosti, sa ciljem razmjene mišljenja o trenutno aktuelnim pitanjima svjetske politike.

Tema ovogodišnjeg Foruma vezana je za rusku vojnu agresiju na Ukrajinu kao i na uticaj koji ima na funkcionisanje globalnog sistema zasnovanog na principima teritorijalnog integriteta država, međunarodnog prava i otvorenih ekonomskih odnosa.

