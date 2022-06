Abazović: Sljedeći put dolazimo na otvaranje 13. jula

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović obišao je danas zajedno sa ministrima, prioritetnu dionicu auto-puta od Smokovca do Mateševa i poručio da sljedeći put želi da dođe na otvaranje 13. jula.

On je kazao da očekuje da izvođač radova na prioritetnoj dionici Bar-Boljare dostavi do 5. jula svu potrebnu dokumentaciju za tehnički pregled, čime bi se stvorili neophodni uslovi za otvaranje 13. jula.

Predstavnik CRBS kompanije kazao je da, kako je saopšteno iz Kabineta premijera, vjeruje da će uz dodatne napore svih činioca koji učestvuju u njegovoj izgradnji, uspjeti da odrade neophodne radnje kako bi do 5. jula auto-put bio spreman za probni rad, a 13. jula za otvaranje.

U sastavu delegacije koju je predvodio premijer bili su potpredsjednik Vlade Ervin Ibrahimović i ministri Dragoslav Šćekić, Maraš Dukaj, Vasilije Lalošević i Adrijan Vuksanović.

Članovi Vlade, predvođeni Abazovićem, obišli su komandni centar na Pelevom brijegu i upoznali se sa objektima, opremom za upravljanje autoputem, komandnim centrom za praćenje i upravljanje saobraćajem.

