Abazović: SDT da ispita način na koji je došlo do zakupa Velike plaže

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović, pozvao je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da ispita način na koji je došlo do zakupa Velike plaže u Ulcinju, tvrdeći da je riječ o korupcionaškom poslu premijera Milojka Spajića.

Abazović je istakao da je Spajić danas u Ulcinju predstavio projekat koji nije predviđen Prostornim planom Crne Gore, da se predstavio kao zastupnik firme koja je dobila zakup, te da je tenderska procedura bila sporna.

On je naglasio da su u posljednjem trenutku mijenjana pravila vezana za bankarsku garanciju.

“Pozivam SDT da provjeri kako se obećava državno zemljište. Premijer je rekao da predstavlja jednu firmu (Eagle Hills), a ja smatram da bi zbog toga trebalo da bude uhapšen. Ne možete državnu i opštinsku imovinu obećavati nekome bez odgovarajuće procedure”, naveo je Abazović.

On je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, kazao da je Spajić napravio ogroman reputacioni problem, kao i da su ovo korupcionaški postupci Vlade.

“Neću tvrditi da druga strana ima veze s tim, ali govorimo o projektu bez ijednog validnog papira, na prostoru koji vrijedi između deset i 20 milijardi EUR. Riječ je o cijeloj Velikoj plaži”, rekao je Abazović.

Abazović je, kako je saopšteno iz URA-e, dodao da, prema njegovim informacijama, Mohamed Albar izražava nezadovoljstvo zbog ove situacije i da će, ukoliko odustane od zakupa, izgubiti 100 hiljada EUR koje je dao za garanciju.

“Doveli su ga u nezavidan položaj. Jako je ljut i spreman da izgubi novac kako bi sačuvao svoju reputaciju. Očigledno su ga prevarili špekulanti”, naveo je Abazović.

On je istakao da će, ukoliko zakupac odustane, a “Morsko dobro” donese odluku da plaže daje u podzakup, to otvoriti sumnju na pranje novca.

Abazović je naglasio da su u posljednjem trenutku tenderske procedure promijenjena pravila za bankarsku garanciju, a da je takav zahtjev banci potpisala predsjednica Upravnog odbora “Morskog dobra”, Zvezdan Ajanović, koja je, kako je naveo, supruga direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

On je dodao da SDT treba da provjeri i kako je, nakon produženja roka za tender za zakup plaže, određena firma registrovana u roku od samo jednog dana, ističući da je to nemoguće.

“DPS ćuti iz interesa, jer su u pozadini Velike plaže parcele Prve banke”, zaključio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS