Abazović: Šavnik ima sve preference potrebne za razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Šavnik posjeduje sve preference koje su potrebne za razvoj i ostvarenje održivih, zelenih projekata koji predstavljaju budućnost Crne Gore, ocijenio je premijer Dritan Abazović čestitajući Dan šavničke Opštine.

On je kazao da su strani investitori zainteresovani za ulaganja u energetiku, zasnovanu na zelenoj energiji, i da se sa njima vode konkretni razgovori o izgradnji vjetroelektrane u Opštini Šavnik.

„Uvjeren sam da ćemo odgovornom politikom, progresivnim i vizionarskim pristupom i zajedničkim snagama uspjeti da oživimo šavnički kraj koji to, po svemu, zaslužuje“, naveo je Abazović u čestitki.

On je Dan Opštine čestitao predsjedniku lokalne samouprave Jugoslavu Jakiću, predsjednici Skupštine Opštine Nadeždi Kotlici, odbornicima i svim građankama i građanima.

„Još jednom, u duhu odlučnosti i nepokolebljivosti na koje nas podsjeća ovaj Dan, čestitam vam praznik i očekujem da sa odlučnošću i zajedništvom nastavimo da gradimo i jačamo državu Crnu Goru i njenu ekonomiju“, poručio Abazović.

