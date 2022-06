Abazović: Radujemo se dolasku Lidla

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora se raduje dolasku trgovačkog lanca Lidl, koji će umnogome podspješiti njen privredni razvoj i dodatno valorizovati prirodne potencijale, saopštio je premijer Dritan Abazović i poželio dobrodošlicu njemačkoj kompaniji.

„Investicija Lidla i otvaranje prodajnih objekata stvoriće šansu za zapošljavanje velikog broja građana, a proizvodi domaćih privrednika dobiće priliku da se nađu na rafovima“, rekao je Abazović na sastanku sa predstavnicima te kompanije u Crnoj Gori i njemačkim ambasadorom, Robertom Veberom.

On je kazao i da su predvidivost poslovnog ambijenta i dobra poslovna klima koju kreira Vlada presudan faktor za nove investicije.

„Vlada će uvijek biti partner kredibilnim stranim investitorima koji su spremni da ulažu u našu državu. Zato ste dobrodošli u Crnu Goru“, poručio je Abazović.

