Abazović: Poreska uprava da provjeri papire Pomorskog saobraćaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović pozvao je Poresku upravu da provjeri papire Pomorskog saobraćaja, koji je upravljao trajektnom linijom Kamenari-Lepetane, jer je država na toj liniji za četiri mjeseca ostvarila, kako je naveo, veće prihode nego ta kompanija za godinu.

On je na sjednici Vlade kazao da je na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane ostvaren prihod veći od četiri miliona EUR za četiri mjeseca rada, dok je profit veći od tri miliona EUR.

„To je više nego prijavljeni godišnji profit firme koja je prethodno ovom linijom upravljala“, rekao je Abazović.

On je pozvao Poresku upravu da provjeri papire Pomorskog saobraćaja jer je, kako je kazao, nemoguće u teoriji da se za četiri mjeseca upravljanja monopolističkom linijom ostvare bolji rezultati nego što su oni ostvarili za godinu.

„To treba da se uporedi sa prethodnih 20 godina. Garantujem da je Crna Gora u prethodnim godinama zbog poslovanja Pomorskog saobraćaja izgubila brzu saobraćajnicu od Herceg Novog do Ulcinja, kad su u pitanju prihodi“, ocijenio je Abazović.

On je naveo da JP Morsko dobro sada ima na računu preko četiri miliona EUR i oni će na kraju naredne godine imati 20 miliona EUR na računu i svoju flotu.

Abazović je rekao i da se nada da će naredne godine uvesti još jednu liniju.

