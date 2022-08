Abazović: Od starta, ideja Vlade je da uvećava državni kapital

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ideja Vlade je, od starta, da se državni kapital uvećava a ne da se umanjuje, kazao je premijer Dritan Abazović, dodajući da se prostor nikšićke Željezare može iskoristi za izgradnju novih energetskih objekata.

On je to kazao komentarišući odluku Vlade da da “zeleno svjetlo” Elektroprivredi (EPCG) da uđe u pregovore u vezi kupovine Željezare.

“Čeka nas teška jesen u ekonomskom i energetskom smislu, to je globalni trend. Što se tiče EPCG, kad je riječ o Željezari, riječ je o ogromnoj površini koja može da se iskoristi za izgradnju novih energetskih objekata”, naveo je Abazović.

On je naveo da se postojeći priključak i instalacije lako mogu priključiti na mrežu, dodajući da Opština Nikšić ima ideju da zemljište iskoristi za reciklažni centar, koji bi bio u jednom dijelu Željezare.

Prema riječima Abazovića, procjena je da bi EPCG, samo od Liverovićkog jezera, mogla da godišnje ostvaruje dobit od 600 hiljada EUR.

“Ukoliko se pođe putem EPCG-a to bi značilo da se djelatnost Željezare umnogome mijenja”, rekao je Abazović.

Kako je dodao, ideja nikšićkog biznismena Miodraga Davidovića je nešto drugačija, i podrazumijeva investicije u proizvodne pogone Željezare, kako bi ona nastavila primarnu djelatnost.

“S obzirom na to da smatramo kako je potencijal sunca u Crnoj Gori potpuno neiskorišćen, cilj je da promijenimo ritam i da imamo balans, odnosno da u toku ljetnjih mjeseci imamo proizvodnju električne energije”, rekao je Abazović.

Upitan koliko bi to koštalo državu, on je kazao da bi to sve koštalo 20 miliona EUR.

“Ideja Vlade od starta, odnosi se i na Luku Bar, je da uvećavamo državni kapital, ne da ga umanjujemo. Dakle ne da idemo na prodaju postojeće imovine već da ga uvećavamo”, rekao je Abazović.

On je dodao da se može naći dobar model, ukoliko postoji raspoloženje kod EPCG, s obzirom da će se raditi emitovanje akcija gdje država može da učestvuje.

“Ne isključujem i drugu kompaniju koja je zainteresovana i koja i dalje pregovara sa turskom kompanijom”, naveo je Abazović.

On je poručio da je cilj države da ima zadovoljne radnike i proizvodnju.

“Ako je došao momenat da više ne možemo da imamo dominantno proizvodnju željeza ali možemo da je konvertujemo u proizvodnju električne energije, dajte da to iskoristomo”, kazao je Abazović.

On je rekao da je cijena struje na berzi jutros dostigla 550 EUR, dok je prije sedam mjeseci bila 50 EUR.

“To treba da bude razlog da kao država pokušamo da napravimo energetske objekte koji će u ovom trenutku da generišu veliku dobit”, zaključio je Abazović.

