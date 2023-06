Abazović: Očekujem još više investicija iz Turske u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora sa rekordnim stranim prihodovanjem pokazala je da ostaje otvorena za sve zdrave investicije, rekao je premijer Dritan Abzović dodajući da u narednom period očekuje još više turskih investicija.

Iz Abazovićevog kabineta saopšteno je da su on i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić na radnoj večeri razgovarali sa predstavnicima biznis zajednice o daljoj privrednoj saradnji Crne Gore i Turske.

Kako se dodaje, Abazović i Adžić predstavili su potencijale za dalje ulaganje u Crnu Goru sa fokusom na razvoj u oblasti energetike, zasnovane na održivom razvoju, turizmu, saobraćaju i poljoprivredi.

“U tom smislu, premijer je naglasio da u narednom periodu očekuje još više turskih investicija, ponavljajući da je država sa rekordnim stranim prihodovanjem pokazala da ostaje otvorena za sve zdrave investicije”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je tokom sastanka konstatovano da su Crna Gora i Turska dvije prijateljske države koje svoju saradnju zasnivaju u brojnim oblastima i koje će u narednom periodu nastaviti da šire i unapređuju odnose koje su od značaja za građane obje zemlje.

