Abazović objavio eksluzivne snimke radova na žičari Kotor – Lovćen

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović objavio je danas na svojim društvenim mrežama eksluzivne snimke radova na žičari Kotor – Lovćen.

Abazović je naveo da se radi o projektu koji će promijeniti lice turističke ponude Crne Gore.

Snimak se, kako je saopšteno iz Abazovićevog Kabineta, može preuzeti sa linka https://flic.kr/s/aHBqjAkzbh

Kamen temeljac nove žičare Kotor-Lovćen svečano su 12. jula ove godine položili Abazović, predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić, gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković i Martin Leitner u ime konzorcijuma Leitner – Novi Volvox.

Žičaru Kotor-Lovćen gradi konzorcijum Leitner – Novi Volvox.

Planirana trasa žičare počinje od lokaliteta Dub, koji se nalazi na teritoriji opštine Kotor, u neposrednoj blizini ulaza u drumski tunel koji povezuje Kotor sa Tivtom. Trasa vodi do lokaliteta Kuk na planini Lovćen.

Lokacija terminala Dub nalazi se unutar Grbaljskog polja, 200 metara od puta Budva – Tivat i 500 metara od aerodroma Tivat.

Lokacija terminala Kuk nalazi se na visoravni Kuk na planini Lovćen, na 1,35 hiljada metara nadmorske visine. Visinska razlika između polazne i krajnje stanice biće 1,32 hiljade metara. Žičara će biti duga oko 3,9 hiljada metara.

Kako je ranije saopšteno, projektovani kapacitet je na nivou od 1,2 hiljade putnika po satu, a očekivani broj putnika tokom prve godine njenog rada biće 400 hiljada ljudi. Žičaru će opsluživati 40 gondola, a vrijeme putovanja biće nepunih 11 minuta.

Strani i domaći gosti imaće jedinstven pogled na zaliv, brz ekološki prevoz od Kotora do Lovćena, a biće im dostupno i mnoštvo sadržaja i restorana kojima će biti obogaćen cijeli kompleks.

Izgradnjom žičare izbjeći će se značajno korišćenje starog puta preko Njeguša, što će doprinijeti i njegovom boljem očuvanju, ali i smanjenju zagađenja usljed manje količine štetnih gasova koje emituju automobili.

