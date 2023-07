Abazović: Ne vidim razlog za raspuštanje borda direktora To Montenegro

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović rekao je da ne vidi razlog za raspuštanje borda direktora kompanije To Montenegro, kao i da želi da se novoimenovani izvršni direktor nacionalnog avio-prevoznika Marko Anžur pokaže rezultatima.

Abazović je, na konferenciji za medije nakon sastanka sa albanskim premijerom Edijem Ramon, kazao da To Montenegro u ovom trenutku ima sedam miliona EUR na računu, dodajući da je u interesu Crne Gore da to bude održiva firma.

“Ono što se pojavilo u javnosti, kada bismo se vodili time mi nijednu odluku ne nismo donijeli. Dobili smo direktora koji nije iz Crne Gore, pa ne mogu da kažu da je neka politička opcija”, naveo je Abazović.

On je rekao da je cilj Vlade da budu što transparentniji, kao i da se flota nacionalnog avio-prevoznika poveća na tri aviona.

“Ne vidim razlog za raspuštanje borda. Želim da čovjek, koji je dobio šansu, da se pokaže rezultatima. Standardna pizma kad se neko nekome ne dopadne počnu ljudi da pričaju tračeve. Vladu interesuje da svi podnose finansijske izvještaje i da rade u skladu sa zakonom”, zaključio je Abazović.

