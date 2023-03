Abazović: Javnim dobrima upravljaće država

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javnim dobrima će upravljati država Crna Gora ili onaj koga ona odredi, poručio je premijer Dritan Abazović, nakon što je Vlada povukla niz odluka kojima je “kritična infrastruktura” prešla iz privatnog u državno vlasništvo.

Vlada je nedavno omogućila državnoj Elektroprivredi (EPCG) da za 20 miliona kupi nikšićku Željezaru, a prethodno je uvećala kapital u Luci Bar sa 54 odsto na 78 odsto i počela pregovore o kupovini – povratku u državno vlasništvo, kontejnerskih terminala Port of Adria.

Država preko svog preduzeća Morsko dobro preuzima monopolsku trajektnu liniju Kamenari-Lepetani od privatne firme Pomorski saobraćaj. Luka Budva i pristanište Pine u Tivtu vraćene su na korišćenje opštinama. Vlada najavljuje i mogućnost osnivanje državne telekumunikacione kompanije.

Abazović je u intervjuu za Vijesti kazao da bi se vraćenjem Luke Bar u kompletno državno vlasništvo i eventualnim naknadnim spajanjem sa Port of Adria otvorila mogućnost Vladi da uvede inostrane partnere koji će obavljati transport robe na liniji Bar – Beograd – Budimpešta, navodeći da se do sada pokazalo da je Luka “slijepo crijevo” regiona.

On je kazao i da postoji ideje uspostavljanja još jedne trajektne linije koja bi išla od Zelenike, kako bi se rasteretio saobraćaj na primorju.

Abazović tvrdi i da nijedna odluka nije donijeta ishitreno, odnosno da su joj prethodile biznis analize, i smatra da će država profitirati od poslova sa Željezarom, trajektnom linijom i ostalim.

U cilju poboljšanja kvaliteta usluge ne isključuje mogućnost privatizacije Budvanske rivijere, dok poručuje da su pogodili “zlatnu žilu” planom da država ima svog telekomunikacionog operatera.

“Postoje kompanije koje su od vitalnog strateškog značaja za Crnu Goru i koje spadaju u domen kritične infrastrukture. Takva je Luka Bar. To je jedina velika luka koju Crna Gora ima. Dosadašnje njeno upravljanje i njena segmentacija se pokazala katastrofalnom. Pretpostavljam da je razlog takvog odnosa prema Luci Bar, to što je trebalo da služi kao i do prije godinu – isključivo za šverc i za neke nelegalne aktivnosti, a da sve ostalo što ona radi bude samo nekakva potpora da se potpuno ne ugasi”, kazao je Abazović.

On je poručio da je ideja države potpuno suprotna.

“Vraćanjem cijele Luke u državno vlasništvo, otvaramo mogućnost da se razgovara oko potencijalnih novih, velikih svjetskih operatera, i ideja Vlade je da njih uvede, a da se pritom razgovara sa jednom adresom. Ta adresa je država Crna Gora, nezavisno ko budu u Vladi”, kazao je Abazović.

On je objasnio da će država imati mogućnost ekskluzivnog prava da za svoju kritičnu infrastrukturu bira partnera, uvodi partnera i pravi poslove.

“Odgovorno tvrdim, isto kao u slučaju Željezare, da ako je preuzmemo u stoprocentnom vlasništvu, ako kupimo akcije Port of Adria, dupliraćemo prihode i vrijednost Luke”, rekao je Abazović.

Kad je riječ o Lepetanima, to je, kako je naveo, isto strateška linija.

“Mi imamo jedan jedini trajekt. Problem je što je taj trajekt radio bez koncesije. Tačno, svako može reći da mu država nije to omogućila i ja sam tu solidaran, koliko god to zvučalo čudno, sa Pomorskim saobraćajem, zato što oni ne mogu biti krivci, jer država nije otvorila koncesiju. Međutim, kao neko ko se brine o javnom interesu, ne možemo da nešto što ostvaruje milionski profit godišnje izdajemo za 200 hiljada EUR”, smatra Abazović.

On je saopštio da su ovo zakašnjele odluke i da je to trebalo da rade prethodne Vlade.

Govoreći o najavi osnivanja državnog telekomunikacionog operetara, koji bi bio četvrti na malom crnogorskom tržištu, Abazović je kazao da su postojeći operateri jako zainteresovani da rentiraju infrastrukturu koju država Crna Gora ima preko CEDIS-a i da je to objašnjenje svega.

“Znači, oni su zainteresovani da našu infrastrukturu, preko 500 kilometara kabla koji je postavljen i pet hiljada kilometara druge vrste kabla koji je instaliran skoro do svih krajeva Crne Gore, rentiraju za veliki novac. Zar mislite da bi oni dali taj veliki novac u prazno, zato što vole Crnu Goru ili da imaju namjeru da novac ne dupliraju, nego da ga desetostruko izvuku?”, saopštio je Abazović.

On smatra da stvaranje četvrtog državnog operatera samo može da donese ogromne prihode državi i poveća konkurentnost.

“Samo državni organi koji su korisnici mobilnih operatera, internet provajdera i drugih usluga, dakle nijedan privatnik, to bi bila enormna ušteda na godišnjem nivou za državu”, zaključio je Abazović.

