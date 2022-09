Abazović: Investicija koja će generisati stotine novih radnih mjesta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorica zaslužuje veliki i novi šoping centar nalik evropskim gradovima, rekao je premijer Dritan Abazović na otvaranju BIG Fashion dodajući da je to investicija koja će generisati stotine novih radnih mjesta.

U saopštenju iz Vlade su podsjetili da je BIG Fashion, koji je kao dio BIG CEE grupe, u februaru preuzeo najveći šoping mol u Crnoj Gori.

Abazović je najavio nove investicije u više crnogorskih gradova.

“Danas je veliki dan, stigao je BIG fashion. Ovo je prva velika izraelska investicija u Crnoj Gori, koja će promijeniti lice Podgorice”, rekao je Abazović.

On je kazao da se radi o investiciji koja će generisati stotine novih radnih mjesta u Podgorici, ali i više crnogorskih gradova.

“Svi ljudi koji su željni fer biznisa su dobrodošli u Crnu Goru. To važi za naše prijatelje iz Izraela, to važi za naše prijatelje iz ciljelog svijeta. Želimo da promovišemo zdrave investicije i zdravu ekonomiju, kako bi omladina pronašla radna mjesta u Crnoj Gori i kako bi ona izgledala ljepše i bolje”, rekao je Abazović.

On je zaključio da Podgorica zaslužuje veliki i novi šoping centar nalik velikim evropskim gradovima, napominjući da će nastaviti da bude nosilac dobrih vijesti, razvoja Crne Gore i velikih pozitivnih promjena.

