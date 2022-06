Abazović: I u Crnoj Gori moguć scenario energetske krize

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Scenario energetske krize mogao bi se tokom jeseni obistiniti i u Crnoj Gori, ukoliko države Zapadne Evrope, usljed neisporučivanja ruskog gasa, pređu na korišćenje električne energije, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je u Skupštini kazao da je potpredsjednik Vlade Njemačke poručio građanima da treba da se spreme na kraće tuširanje i pripreme toplu odjeću za zimski period zato što misli da će na jesen da nastane energetska kriza. Abazović je rekao da bi takva izjava nekog od članova crnogorske Vlade naišla na podsmjeh.

“Nekoliko puta sam napominjao da se taj scenario može desiti Crnoj Gori. Nama je cilj da se to ne desi i sve aktivnosti svih ministara su preusmjerene na to”, rekao je Abazović tokom Premijerskog sata.

On je dodao da se zbog građana mora govoriti istina.

”Ukoliko se obistini da na jesen, ili nastupom hladnih dana, ne bude isporuka gasa iz Rusije prema Zapadnoj Evropi na nivou koji zadovoljava njihovu ekonomiju, i budu li oni prelazili na električnu energiju, nastaće opšti energetski kolaps“, poručio je Abazović.

On je odgovarajući na pitanje poslanika Socijaldemokrata (SD), Borisa Mugoše, kazao da će to značiti da ni uz novac neće moći da se dođe do električne energije.

„Ne samo povećanje cijena električne energije, koje će u toj situaciji sigurno poći u nebo, nego će biti situacija da ni uz novac, da ga imate, nećete moći da dođete do električne energije“, upozorio je Abazović.

On je dodao da se, ipak, nada da do toga neće doći.

„Mi nijesmo zavisni od prirodnog gasa i za sad nijesmo dio mreže, ali u svakom slučaju treba da budemo spremni na ono što nas čeka“, rekao je Abazović.

U svakom slučaju, kako je naveo, do tada svi treba da se posvete tome kako iz tursitičke privrede izvući maksimum.

„Treba da znate da su cijene skočile u nebo u Crnoj Gori u prethodnom periodu, ali da su i turističke usluge povećane najmanje 30 odsto. To znači da ako je prošle godine neko piće bilo dva EUR, da je sada tri EUR“, precizirao je Abazović.

On je saopštio da se očekuje da se kriza produbi s jeseni, ali da mjere treba usvajati sukcesivno, kako bi Vlada bila u situaciji da makar malo olakša život građanima.

„Budžet sve može da servisira, dok će rebalansom neke stvari moći bolje da se predvide. To je način kako ćemo se boriti sa nadolazećom krizom. Međutim i korona i kriza koja je nastala ratnim dešavanjima u Ukrajini, treba da nas uče sljedećem. Moramo više da se bavimo proizvodnjom hranom i moramo da postajemo zemlja koja nije energetski zavisna“, poručio je Abazović.

Fokus, kako je rekao, treba da bude ne samo na poljopriovredi, nego i na izgradnji novih energetskih objekata.

Abazović je dodao da smatra da Vlada u ovom trenutku potpuno korektno menadžira situacijiom i da nikakvi razlozi za dodatnim strahom i panikom ne postoje.

