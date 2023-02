Abazović i Rama potpisuju sporazum o izgradnji mosta na Bojani

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski i albanski premijeri Dritan Abazović i Edi Rama potpisaće u ponedjeljak bilateralni sporazum između dvije države o izgradnji mosta na rijeci Bojani, saopšteno je iz Vlade.

Abazović i Rama će taj sporazum potpisati na zajedničkoj sjednici vlada Crne Gore i Albanije, koja će biti održana u novoj zgradi Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU).

Najavljeno je da će Abazović i Rama potpisati i Zajedničke deklaracije.

„Na zajedničkoj sjednici biće potpisano još devet sporazuma i memoranduma iz oblasti energetike, ribarstva, zaštite bilja, socijalne zaštite, sporta, kulture i medija, odbrane i zdravlja, kao i Sporazum o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Sveti Nikola-Puljaj na teritoriji Albanije“, rekli su iz Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS