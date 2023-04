Abazović i Kurti potpisali bilateralni Sporazum o vazdušnom saobraćaju

Podgorica, Priština (MINA-BUSINESS) – Premijeri Crne Gore i Kosova, Dritan Abazović i Aljbin Kurti, potpisali su danas u Prištini bilateralni Sporazum o vazdušnom saobraćaju između dvije vlade, koji će omogućiti brojne pogodnosti za avio-saobraćaj tih država.

„Hvala Crnoj Gori na snažnoj podršci u mnogim regionalnim i međunarodnim inicijativama i forumima“, istakao je Kurti dodajući da je Crna Gora uvijek prijateljski nastrojena prema Kosovu.

On je naveo da je srećan zbog potpisivanja Sporazuma, koji će građanima Kosova omogućiti značajno skraćenje putovanja za Prištinu.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, poručio da je Crna Gora uvijek davala podršku Kosovu u evropskim integracijama i da je zadovoljan zbog potpisanog Sporazuma.

„Ponosni smo na ekonomsku saradnju i puno investicija sa Kosova u Crnoj Gori u posljednje vrijeme, što rezultira otvaranjem novih fabrika i izgradnjom novih hotela“, dodao je Abazović.

On je istakao usmjerenost dvije vlade da zajednički rade na izgradnji tunela koji će bolje povezati Plav i Dečane i značajno poboljšanje puta između Rožaja i Peći.

Otvaranje zajedničkog vazdušnog koridora između Crne Gore i Kosova povećava mobilnost i razvija turizam i trgovinu između dvije zemlje.

