Abazović: Država za mjesec prihodovala 651 hiljadu EUR od trajekta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država je u periodu od 5. maja do petka od trajtektne linije Kamenari – Lepetane prihodovala 651 hiljadu EUR, saopštio je premijer Dritan Abazović.

„To je tri puta više od onoga što smo do sada godišnje profitirali (oko 200 hiljada EUR). Takođe, premašen je značajno i iznos koji je Morsko dobro izdvojio za kupovinu prvog od nekoliko trajekata – Trideseti avgust“, naveo je Abazović na svom Facebook profilu.

On je dodao da je to jasan primjer kako se dobre i hrabre odluke odmah pozitivno reflektuju na građane, državu i njen budžet.

„Idemo dalje, bez čekanja i gužvi – rekordna sezona je realnost! Na pravom smo putu“, poručio je Abazović.

