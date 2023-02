Abazović: Cilj da Mojkovac bude samoodrživ

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada ima cilj da Mojkovac bude samoodrživa opština, a realizacija planiranih razvojnih projekata zauvijek bi trebala da promijeni budućnost tog grada, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, u okviru programa “Crna Gora na pravom putu” i radne posjete Opštini Mojkovac, zajedno sa ministrima i predsjednikom Opštine Veskom Delićem, danas sastao sa mojkovačkim poljoprivrednicima.

Navodi se da je na sastanku sa poljoprivrednicima razgovarano o unapređenju njihovog poslovanja, poboljšanju putne infrastrukture, obnovi mehanizacije i boljem iskorišćavanju evropskih fondova.

Abazović je naglasio da Vlada i resorno Ministarstvo podržavaju poljoprivredne proizvođače kroz različite mjere, navodeći da je ukupna podrška kroz realizovane pozive u prošloj godini poljoprivrednicima iz Mojkovca iznosila ukupno 2.545.218 EUR.

„Abazović je ukazao da Vlada ima cilj da Mojkovac bude samoodrživa opština, govoreći da bi realizacija planiranih razvojnih projekata zauvijek trebala da promijeni budućnost tog grada“, navodi se u saopštenju.

On je istakao da su razvoj industrije i turizma povezani sa proizvodnjom hrane i da na taj način želi da između Vlade i poljoprivrednika bude stvoren komunikacioni kanal koji će doprinijeti poboljšanju saradnje.

U saopštenju se navodi da se tokom sastanka razgovaralo i o valorizaciji brojnim prirodnih bogatstava Mojkovca, poput planina Bjelasice i Sinjajevine, Nacionalnog parka Biogradska gora, kao i sanaciji crnih ekoloških tačaka.

Abazović je, govoreći o Sinjajevini, ponovio stav da na najvećem pašnjaku neće biti vojnih vježbi koje podrazumijevaju upotrebu bojeve municije i ugrožavanje životne sredine na toj planini, dodajući da je Vlada blizu pronalaska alternativne lokacije za izgradnju vojnog poligona.

„Tokom sastanka najavljen je početak rekonstrukcije i proširenja puta između Mojkovca i Berana, sanacije puteva prema Vragodolu i sanacije klizišta Gojakovići“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS