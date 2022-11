Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukrajina se, pored svih izazova, mora baviti i ekonomskim temama, ocijenili su ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović i novoimenovani ukrajinski ambasador Oleh Herasimenko, koji su razgovarali o mogućnostima saradnje sa Lukom Bar i željeznicom Crne Gore.

Oni su, kako je saopšteno iz MKI, razgovarali o mogućnostima razvoja transporta robe, tereta i tranzitnog saobraćaja.

U Ministarstvu kapitalnih investicija je u prethodnom periodu održano nekoliko radnih sastanaka sa predstavnicima Ambasade Ukrajine, te započete određene aktivnosti u dijelu razmjene operativnih podataka o kapacitetima luke Bar, ali i potrebama ukrajinske privrede za transport i tranzit robe.

Fokus razgovora bio je i na energetskoj krizi koja u Ukrajini izaziva dosta problema stanovništvu i građanima, otežavajući svakodnevni život i funkcionisanje.

Ibrahimović je informisao ambasadora o koracima koje je Crna Gora preduzela u okviru Transportne zajednice, kojom naša država trenutno predsjedava, očekuje se učešće ministara saobraćaja Ukrajine, Moldavije i Gruzije na ministarskom sastanku, koji se održava polovinom novembra u Briselu.

„Raduje nas što će se ove zemlje, u statusu posmatrača priključiti Transportnoj zajednici. Zajedno moramo uložiti dodatni napor da organizovano pružimo podršku Ukrajini, budući da je u ratnim sukobima uništen ili oštećen veiki dio infrastrukture u zemlji. Crna Gora će, u skladu sa svojim mogućnostima nastaviti da pomaže u svim oblastima gdje za to postoji prostor“, rekao je Ibrahimović.

Sagovornici su takođe razmijenili par stavova o dosadašnjoj dobroj saradnji dvije države, a naročito u ovom, za Ukrajinu, teškom i veoma izazovnom periodu.

„Sa pažnjom svakodnevno pratimo situaciju u Ukrajini, naše misli i srca su sa ukrajinskim narodom, osudili smo rusku agresiju i naši napori moraju biti usmjereni na pružanju podrške, ne samo političke, već i svake druge pomoći koje su u okvirima mogućnosti Crne Gore i za koje ukrajinske vlasti iskažu potrebu“, kazao je Ibrahimović.

On je dodao da prostora za jačanje saradnje uvijek ima i da je zajednički zadatak da je nadalje konkretizujemo.

Herasimenko se zahvalio na dosadašnjoj podršci Crne Gore, na gostoprimstvu i solidarnosti crnogorskog naroda ukrajinskim izbjeglicama, ali i na brzoj reakciji institucija i administracije u tom dijelu.

„Svaka podrška je za ukrajinski narod je značajna u ovim teškim vremenima i u tom pravcu će se intezivirati saradnja ambasade Ukrajine i crnogorskih institucija“, dodao je Herasimenko.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS