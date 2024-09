Moody’s povećao kreditni rejting Crne Gore nakon 11 godina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna agencija za kreditni rejting, Moody’s, po prvi put, nakon 2013. godine, povećala je kreditni rejting Crne Gore sa B1 na Ba3, uz stabilne izglede, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

“Agencija je potvrdila da je unapređenje rejtinga Crne Gore rezultat snažnih srednjoročnih izgleda rasta i poboljšanja fiskalne stabilnosti zemlje, usljed nižeg javnog duga i smanjenja fiskalnih rizika u vezi sa završetkom auto-puta Bar-Boljare”, navodi se u saopštenju.

U Moody’s-u navode da značajna javna i privatna ulaganja u kombinaciji sa implementacijom strukturnih reformi Evropske unije (EU), u kontekstu Novog plana rasta za Zapadni Balkan, podržavaju čvrste srednjoročne projekcije rasta.

Poboljšanje kreditnog rejtinga, kako su kazali iz Ministarstva, predstavlja potvrdu stabilnosti i napretka koji je Crna Gora ostvarila, a on se, kako ocjenjuje renomirana kreditna agencija, naročito ogleda u domenu fiskalne politike i ekonomskih reformi, što potvrđuje da Crna Gora postaje predvidiv i stabilan ambijent.

“Budući da stabilni izgledi odražavaju ekonomsku otpornost Crne Gore, očekivanja Moody’s-a su da će investicije ostati ključni pokretač rasta, s obzirom na projekte u sektoru turizma i energetike, kao i saobraćajne infrastrukture, što nas u Vladi čini još odlučnijim da radimo na pozicioniranju Crne Gore na sam vrh liste najatraktivnijih zemalja za ulaganje”, rekli su iz Ministarstva.

Očekivanja su i da će investicije biti podržane daljim napretkom u reformama u vezi sa EU, u okviru Novog plana rasta za Zapadni Balkan.

Istovremeno, dalja ekonomska integracija sa EU će, kako ocjenjuju analitičari Moody’s-a, poboljšati realni potencijal rasta Crne Gore koji se procjenjuje na tri odsto u srednjem roku, čime će se ubrzati konvergencija prihoda sa zemljama EU.

“Ovaj podatak dobija na značaju, naročito u kontekstu ostvarenja krucijalnog spoljnopolitičkog cilja, pridruživanja Crne Gore evropskoj porodici.

Dakle utvrđeno je da se pozitivni fiskalni trendovi nastavljaju, te da je tokom prvih sedam mjeseci ove godine, došlo do snažnog rasta prihoda budžeta, kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na isti period prošle godine”, precizirali su iz Ministarstva.

Kao rezultat toga, Crna Gora je ostvarila suficit budžeta od 0,6 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) u periodu januar-jul, umjesto planiranog deficita od 2,4 odsto BDP-a.

Iz Ministarstva su podsjetili da je Crna Gora ocjenu Ba3, uz stabilne izglede, posljednji put imala 2013. godine.

Kako su dodali, unaprijeđena ocjena kreditnog rejtinga od kredibilne međunarodne agencije, osim što predstavlja potvrdu stabilnosti javnih finansija i odgovorne ekonomske politike Vlade, ukazuje na to da sve preduzete mjere 44. Vlade čine državu primječivom i konkurentom za investitore.

“U konačnom, unapređenje kreditnog rejtinga od dvije najuticajnije međunarodne rejting agencije u roku od mjesec, predstavlja potvrdu da je Crna Gora na dobrom putu kada je riječ o ekonomskim politikama i razvojnim procesima koji su sprovedeni u prethodnih deset mjeseci i ohrabruje nas da, ubrzanom dinamikom, nastavimo u istom smjeru”, zaključuje se u saopštenju.

