Živković: Uvjereni smo da DF zna ko ih je opstruirao u procesu predlaganja vlade

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) uvjerena je da nakon višedecenijskog političkog iskustva, i lideri Demokratskog fronta (DF) dobro znaju ko ih je, zašto i kako opstruirao u procesu predlaganja 44. vlade, saopšteno je iz te stranke.

Kako je rekao šef Kluba poslanika DPS-a, Danijel Živković, to je svima u Crnoj Gori bjelodano.

“Pa vjerujemo i njima, iako o tome, po komandi iz Beograda, moraju da ćute”, dodao je on.

DF je, kako je kazao Živković, sam na sebe preuzeo ulogu zastupnika stranaka nove većine, koje su 2. septembra potpisale Sporazum o formiranju nove vlade.

“Na poziv predsjednika države odbili su da se pojave na konsultacijama, saopštavajući u pisanoj formi da će ga obavijestiti o imenu mandatara i „dostaviti neophodan broj potpisa poslanika koji podržavaju tu kandidaturu“”, rekao je Živković.

Živković je rekao da, ne samo da nijesu skupili i dostavili u predviđenom roku potpise, u ime 41 poslanika koje su predstavljali, već su svi zajedno prekršili i sporazum koji su potpisali nekoliko dana ranije.

“U isto vrijeme dok su tvrdili da njihov kandidat ima nekakvu „verbalnu podršku“, svim sredstvima, i javno i tajno i verbalno i pisano, pred licem cijele javnosti, svađali su se po pitanju funkcija u nekoj vladi koja nije ni mandatara dobila”, dodao je on.

Prema riječima Živkovića, sada, u strahu od izbora, i suda svojih birača, DF pokušava da destabilizuje državu, srljajući u još jednu provaliju.

“A upravo su zbog takvih i sličnih destruktivnih postupaka, diktiranih iz inostranstva, od sebe napravili političko strašilo koje, kao mogućeg političkog partnera, odbacuju sve relevante međunarodne adrese”, rekao je Živković.

Živković je kazao da sudski postupak protiv lidera DF-a, za pokušaj jednog državnog udara, iz oktobra 2016.godine, još nije pravosudno završen, “a oni najavljuju novi, i prijete praznom puškom”.

“Ustav je jasan da bez odluke Ustavnog suda potpisi koje su prikupili za inicijativu smjene predsjednika države, imaju efektivno dejstvo taman koliko i onih 41 koje su skupili dan pošto je istekao rok za predlaganje mandatara”, zaključio je Živković.

