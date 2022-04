Živković: SNP ne može postavljati uslove i moralisati

Podgorica, (MINA) – U manjinskoj vladi neophodno je učešće provjerenih građanskih, evropskih politika u koje se sa sigurnošću svrstavaju i Socijaldemokrate, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, dodajući da Socijalistička narodna partija (SNP) nema pravo da ucjenjuje i morališe.

On je u intervjuu Pobjedi kazao da svaku isključivost u pogledu neuključivanja suverenističkih politika u vladi vidi kao pokušaj dalje razgradnje državotvornog bića.

Živković je rekao da će DPS odluku o podršci manjinskoj vladi donijeti čim bude imala finaliziovan koncept programa i kadrovske strukture.

“Nikada nijesmo donosili odluke ishitreno i bez udubljivanja, a vrijeme je svjedok da su donešene odluke bile u skladu sa državnim interesima”, kazao je Živković.

On nije želio da komentariše kadrovska rješenja za buduću vladu, koja su predstavljena u medijima.

“Ne bismo bili ozbiljni ako bismo komentarisli ono što se pojavljuje u medijima bez zvanične potvrde. Kada mandatar kaže koja su kadrovska rješenja za sastav vlade –saopštićemo naš stav”, kazao je Živković.

Živković je istakao da se DPS zalaže za hitno rješavanje duboke političke krize koja je paralisala Crnu Goru.

Kako je kazao, evroatlantska orijentacija izvršne vlasti ne može se dovoditi u pitanje i neophodno je što prije sanirati posljedice i konsolidovati bezbjednosni sektor koji je diskreditovan djelovanjem čelnih ljudi postavljenih od vlade premijera Zdravka Krivokapića.

“Deblokada pregovaračkih procesa sa Evropskom unijom (EU) je jedan od najzahtjevnijih zadataka koji se mora rješavati kroz punu participaciji onih političkih subjekata koji su se i do sada zalagali za evroatlantske integracije”, rekao je Živković.

Na pitanje je li manjinska vlada nakon objave novih sporazuma i uslovljavanja sada korak dalje nego što je bila, on je kazao da je Vladu bilo potrebno izabrati još u decembru prošle godine kada su podnijeli zahtjev za izglasavanje nepovjerenja vladi Zdravka Krivokapića.

“Danas vidimo koliko je poguban svaki novi dan rada grupe ljudi koji su sastavljeni po preporukama braće od ujaka ili druge bliže rodbine”, dodao je Živković.

On je ocijenio da je nekompetentnost, uz udruženu lošu namjeru, za kratko vrijeme proizvela veliku štetu i zbog toga je vladu trebalo formirati značajno ranije.

Upitan da prokomentariše najavu da će SNP, čiji su stavovi poznati o NATO paktu, Srebrenici, agresiji na Ukrajinu, imati šest ministara u vladi, Živković je istakao da su više puta ponovili da SNP ima najmanje prava da drži političke lekcije.

“Jer dobro znamo da su do sada bili suprotstavljeni onome što je bio državni interes. Ako su spremni na evoluciju i promjenu svijesti, dobrodošli su da gradimo državu zajedno”, kazao je Živković.

Ipak, prema njegovim riječima, SNP ih svojim dosadašnjim djelovanjem nije uvjerio da su sazreli i da su odstupili od prošlih politika.

On je kazao da mu djeluje da je to dio njihove inatne neracionalnosti zbog koje su dugo godina beznadežno tavorili u mjestu, zarobljeni praksom donošenja pogrešnih odluka.

“Teško da se SNP može naći u ulozi kormilara evroatlantizma, a bili su čvrsto protiv članstva Crne Gore u NATO, kao što ne mogu reći da su između sebe raspravili što su civilizacijski potezi, ako eksplicitno ne osude agresiju Rusije na Ukrajinu”, dodao je Živković.

