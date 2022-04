U Ulcinju bez promjena u broju mandata

Podgorica, (MINA) – Prema rezultatima ponovljenog glasanja na biračkom mjestu pet u Ulcinju, nema promjena u odnosu na ishod izbora od 27. marta.

Biračko pravo, kako je prenio portal RTCG, iskoristilo je 64,9 odsto od ukupno upisanih, odnosno 501 građanin.

Prema preliminarnim podacima, koalicija Za novi početak, na izborima 27. marta, osvojila je 14 mandata na lokalnim izborima u Ulcinju.

Koalicija Demokratske partije socijalista i Bošnjačke stranke, prema tim podacima, osvojila je šest mandata, koliko je osvojila i Demokratska unija Albanaca.

Forca je osvojila pet mandata, a Demokratska Crna Gora dva.

