Zastava Crnojevića biće vraćena na Cetinjski manastir

Podgorica, (MINA) – Zastava Crnojevića je vraćena da bude barjak obnovljene nezavisne Crne Gore, a biće vraćena i na Cetinjski manastir na kom se od njegovog prvog dana vijorila, rekao je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

On je otvorio multimedijalni projekat istoričara Petra Glendže „Cetinje 1482 – 2022“, koji organizuje Opština Cetinje, povodom obilježavanja 540 godina od osnivanja crnogorske prijestonice.

“Na današnji dan u tri sata ujutro Vlado Dapčević reče “Ajmo da počnemo sa srećom”, i jurnuše u svenarodni ustanak. Ustanak bez premca u porobljenoj Evropi te 1941″, kazao je Krivokapić, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova.

Crnojevći su, kaže on, sa dukljanskim i zetskim plemstvom došli u ove planine i u tom spoju gorštaka – ratnika stasavao je Crnogorski narod.

“Donijeli su renesansu u ova brda i pečatili knjige prvi u južnih Slovena iako su drugi bili bogatiji i veći. Znali su moć kulture i njenu moć trajanja kao snagu u borbi za slobodu”, rekao je Krivokapić.

Kako je naveo, Crnojevići su spajali islam i hrišćanstvo – Evropu i Crnu Goru.

“Zastava Crnojevića je zato vraćena da bude barjak obnovljene nezavisne Crne Gore. Vraćena Državi a biće vraćena i na Cetinjski manastir na kom se od njegovog prvog dana vijorila”, rekao je Krivokapić.

On je poručio da “Neka ne tumače našu kulturu i dobrotu kao slabost – vrnut’ ćemo što je naše”.

“Bili smo vazda dio evropske kulture i politike u sve četri dinastije”, kazao je šef diplomatije i naveo da je Cetinje grad heroj kao i 49 drugih Bastarduna ovog krša.

“Crnogorske brigade su prolivale krv od Triglava do Đevđelije, oslobađale Beograd, Zagreb, Sarajevo. Petina narodnih heroja, 40 odsto generala, trećina komandanata korpusa, dala je Crna Gora sa tri odsto stanovništva”, rekao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora i njeno milenijumsko trajanje u slobodi se brojevima ne da opisati.

“Sad smo željni evropske pobjede u integracijama i kao vazda prvi smo u toj regati. Da je vječna Crna Gora – da je slava herojima – 13. jula”, kazao je Krivokapić.

