Za dvije godine više od 350 slučajeva nasilja u školama

Podgorica, (MINA) – U crnogorskim osnovnim i srednjim školama za dvije godine evidentirano je više od 350 slučajeva nasilja, navodi se u Završnom izvještaju o sprovođenju Programa za suzbijanje vršnjačkog nasilja i vandalizma u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori.

Ti podaci odnose se na školsku 2019/2020. i 2020/2021. godinu.

Ministarstvo prosvjete je u četvrtak skinulo oznako tajnosti sa tog izvještaja.

U dokumentu se navode i podaci iz Informacionog sistema obrazovanja (MEIS).

„Unijet je 191 slučaj nasilja u osnovnim školama i 97 u srednjim u školskoj 2019/2020. godini. U školskoj 2020/2021. godini evidentirano je 47 slučajeva nasilja u osnovnim školama i 21 u srednjim školama i to vršnjačkog nasilja 35 slučajeva u osnovnim školama, a u srednjim 14”, navodi se u Izvještaju.

Dodaje se da je školske 2019/2020. godine evidentirano 28 slučajeva vandalizma u osnovnim i srednjim školama, dok su naredne školske godine evidentirana samo dva slučaja vandalizma u osnovnim školama.

Kako se navodi, u MEIS aplikaciji unaprijeđen je modul koji se odnosi na rad pedagoško-psiholoških službi, evidencijom slučajeva vršnjačkog nasilja i kreirano je uputstvo za unos podataka.

“Modul je implementiran u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama”, ističe se u Izvještaju.

Navodi se da su sve osnovne i srednje škole u Crnoj Gori formirale timove za bezbjednost.

„Ukupno je formirano 211 timova sa 1.299 članova. U sjevernoj regiji formirano je 93, u centralnoj 39 i južnoj 79 timova. Podaci o članovima timova evidentirani su u MEIS aplikaciji“, kaže se u izvještaju.

Dodaje se da je u Zavodu za školstvo imenovan pedagog, koji se ažurno i blagovremeno bavi svim prijavljenim slučajevima nasilja u školama.

