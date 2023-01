Vučković nije predložena za predsjednika Vrhovnog suda

Podgorica, (MINA) – Vršiteljka dužnosti (v.d) predsjednika Vrhovnog suda Vesna Vučković nije danas, na Opštoj sjednica Vrhovnog suda Crne Gore, predložena za tu funkciju.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, nakon tajnog glasanja, od 15 sudija koliko je učestvovalo u radu Opšte sjednice, 12 je glasalo za Vučković.

“To nije bilo dovoljno za neophodnu dvotrećinsku većinu, jer se na osnovu mišljenja većine sudija Opšte sjednice, dvotrećinska većina utvrđuje u odnosu na ukupan broj sudija Vrhovnog suda koji je 18 i predsjednika suda, što je ukupno 19, po Aktu o sistematizaciji”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će obrazloženi akt Opšte sjednice Vrhovnog suda biti dostavljen Sudskom savjetu.

Vučković je, uoči glasanja, predstavila Program rada za kandidata za predsjednika Vrhovnog suda.

Ona je početkom septembra 2021. godine, odlukom Sudskog savjeta, imenovana za v.d. predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore do izbora novog predsjednika tog suda.

