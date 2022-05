Vlast u Ulcinju formiraće lista Za novi početak i Forca

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za novi početak i Forca dogovorili su se da formiraju vlast u Ulcinju.

Prema tom dogovoru nosilac izborne liste Za novi početak i čelnik Opštinskog odbora Građanskog pokreta URA Omer Bajraktari biće novi predsjednik Opštine Ulcinj, prenosi portal RTCG.

On će tu funkciju obavljati u prve dvije godine mandata, a potom će funkciju preuzeti kadar Force.

Mjesto predsjednika Skupštine opštine Ulcinj prve dvije godine mandata pripašće predstavniku Force, a potom će to mjesto preuzeti kadar iz izborne liste Za novi početak.

Očekuje se da tokom dana predstavnici ovih koalicija ozvaniče dogovor o formiranju vlasti u najjužnijoj crnogorskoj opštini.

Konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine opštine Ulcinj zakazana je za 25. maj.

