Vlada usvojila Prilog izvještaju EK

Podgorica, (MINA) – Vlada je usvojila danas prilog izvještaju Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori, koji se odnosi na period od 15. juna prošle do 20. marta ove godine.

Prilog koji dostavlja Crna Gora predstavlja značajnu polaznu osnovu Evropske komisije prilikom izrade njenog godišnjeg Izvještaja za Crnu Goru u kojem se konstatuju ostvareni rezultati i daju preporuke za dalji rad.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije manjinske politike 2019/2023 za prošlu godinu.

U Izvještaju je ocijenjeno da je Crna Gora napravila značajne korake kako u postavljanju normativnog okvira, tako i prilikom implementacije pravnih propisa, čime je nastavljeno uvažavanje realnosti o multikuluralnom bogatstvu države.

“Od ukupno 67 aktivnosti čiji su nosioci bili institucije, lokalne samouprave, nacionalni savjeti i nevladine organizacije (NVO) realizovano je 37 aktivnosti odnosno 55,3 odsto, djelimično realizovanih je 16 to jest 24,1 odsto, a nerealizovano je 14 aktivnosti odnosno 20,6 odsto”, navodi se u saopštenju.

Imajući u vidu da je Akcioni plan predviđen za dvogodišnji period, 2021/2022 godinu, zaključeno je da je većina aktivnosti realizovana, naročito kada su u pitanju oblasti obrazovanja i kulture i identiteta gdje uglavnom u saradnji sa ministarstvima participiraju NVO organizacije i nacionalni savjeti.

Navodi se da je realizacija aktivnosti iz oblasti zapošljavanja i političke paticipacije planirana za narednu godinu.

Vlada je donijela i Uredbu o izmjeni Uredbe o utvrđivanju radnih mjesta, odnosno poslova u organima državne uprave, na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Izmjenom je Uredba usklađena sa promjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kojim je definisano još devet radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Vlada je usvojila Informaciju o stepenu realizacije Projekta Jedinstveni sistem za elektronsku razmjenu podataka (JSERP).

U Informaciji se navodi da je osnovna funkcija ovog centralnog interoperabilnog sistema da institucijama obezbijedi jedinstvenu komunikacionu platformu za razmjenu podataka kao i kvalitetno i brzo pružanje usluga.

Dodaje se da je cilj JSERP da pojednostavi procedure razmjene, redukuje unos podataka, u smislu preuzimanja podataka koji su već uneseni i nalaze se u nekom od postojećih elektronskih registara i evidencija.

“A ne njihovog multipliciranja putem ponovnog unosa, poveća transparentnost u organima u smislu davanja na uvid informacija o podacima koji su u vlasništvu organa (autentični, odnosno izvorni podaci) i unaprijedi sveukupna djelotvornost javne uprave”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS