Vlada: Usvojen usaglašeni predlog Temeljnog ugovora sa SPC

Podgorica, (MINA) – Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Predlog usaglašenog teksta Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, saopšteno je večeras iz Vladine Službe za odnose sa javnošću.

Vlada usvojila odluku o prestanku važenja Odluke o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera, jer, kako je ocijenjeno, ona nosi povećan rizik za nastanak korupcije.

“Posebno imajući u vidu da odredbe koje predviđaju diskreciona ovlašćenja koja prevazilaze svrsishodnost, dok nedostatak kriterijuma otvara prostora za zloupotrebe ovlašćenja i sukob interesa koji može da dovede do potencijalnih rizika od ugrožavanja javnog interesa”, rekli su iz Vlade.

Vlada je utvrdila izmjene i dopune Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, kojima se omogućava elektronsko ovjeravanje dokumenata.

Usvojene su izmjene Uredbe o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima, kojima se predviđa da ispitivači u komisijama za polaganje stručnog ispita ne moraju biti samo zaposleni u organima državne uprave.

Određen je dodatak od deset odsto osnovne zarade službenicima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) koji obavljaju specifične poslove iz nadležnosti Uprave, rade na naročito teškim i vrlo kompleksnim radnim mjestima.

Vlada je donijela Odluku o Savjetu za prava djeteta, kojom se predviđa da Savjetom za prava djeteta predsjedava predsjednik Vlade, kao i da se u sastavu Savjeta nalaze predstavnici svih resornih ministarstava koja se bave dječjim pitanjima.

Vlada je donijela odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za kulturu i Nacionalne komisije za UNESCO.

Donjeta je Strategija za zaštitu osoba sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period od ove do 2027. godine, sa Akcionim planom za ovu i narednu godinu.

Strateški cilj je obezbjeđenje ravnopravnog položaja i punog učešća lica s invaliditetom u svim sferama društvenog života, kroz unapređenje pravnog, institucionalnog, socijalnog i ekonomskog okvira za zaštitu od diskriminacije.

Vlada je donijela Strategiju saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija od ove do 2026. godine, sa Akcionim planom za period od ove do naredne godine.

Usvojena je Informacija za stavljanje na raspolaganje sredstava sa računa Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT-a).

Iz Vlade su podsjetili da je Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti prestalo sa radom u decembru 2020. godine.

“Imajući u vidu činjenicu da sredstava od donacija u iznosu od 5.160.000 EUR stoje na računu neutrošena, zaduženo je Ministarstvo zdravlja da, u što kraćem roku pripremi i Vladi dostavi na razmatranje i donošenje izmjene Odluke o načinu i uslovima raspodjele novčanih sredstava prikupljenih donacijama”, rekli su iz Vlade.

