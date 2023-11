Veliki požar na pijaci u Sarajevu

Sarajevo, (MINA) – Vatrogasne ekipe su na prostoru pijace “Kvadrant” u sarajevskom naselju Otoka gdje je danas poslijepodne izbio požar, koji se brzo proširio na prostor cijele pijace.

Kako prenosi portal Klix.ba vatrogasci i dalje gase požar, ali je vatra stavljena pod kontrolu.

Osim vatrogasaca, u gašenju požara pomogli su i okupljeni građani kao i zaposleni pijace koji su se u tom trenutku nalazili na mjestu požara.

Prema prvim informacijama, niko nije povrijeđen.

