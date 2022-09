Većina političkih partija osudila prijetnje M portalu

Podgorica, (MINA) – Većina političkih partija osudila je prijetnje upućene M portalu i urednici tog medija Danici Nikolić.

Nikolić je u subotu dobila više mejlova prijeteće sadržine, u kojima se pominju novinari, građanski aktivisti, predstavnici nevladinog sektora, političari i firme, ali i iznose konkretne prijetnje smrću.

Portparol Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić rekao je da su prijetnje upućene Danici Nikolić i nizu javnih ličnosti, direktna posljedica targetiranja koje dolazi od premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića i njegovih saradnika.

“Ako institucije ne zaštite ljude koje Abazović targetira, apsolutno je jasno da će njihovi čelnici biti saučesnici u ovom organizovanom poduhvatu napada na neistomišljenike ove vlasti i njihovih pokrovitelja”, naveo je Nikolić.

On je na Tviteru /Twitter/ kazao da je sloboda medija ključna pretpostavka ostvarivanja vladavine prava i punog napretka Crne Gore na planu evropskih integracija.

Poslanica Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović Stanković osudila je sramne napade i prijetnje na slobodne medije i pozvala nadležne da preduzmu radnje u skladu sa zakonskim ovlašćenjima.

“Interesantno kako se kukavice uvijek ohrabre kad treba udariti na jednu ženu. Ali, žene u Crnoj Gori su bedemi. Puna podrška”, navela je Vuksanović Stanković.

Portparol Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević je u svoje i u ime te partije najoštrije osudio prijetnje upućene Nikolić.

“Ovakvo ponašanje pojedinaca nažalost je rezultat konstantnog targetiranja pojedinih medija koji dolaze od odlazećeg premijera i njegovih saradnika. Još više zabrinjava i pravdanje ovih prijetnji koje dolazi od funkcionerke GP URA iz Podgorice”, smatra Zirojević.

On je naveo da od te partije očekuju da se u najkraćem roku ogradi od, kako je naveo, sramnog ponašanja njihove funkcionerke, dodajući da će u suprotnom, razumjeti da je to partijski stav.

Iz Bošnjačke stranke (BS) su kazali da bez slobode medija i slobodnog izražavanja nema demokratije u društvu.

“Neslaganje sa uređivačkom politikom ili sa iznešenim stavovima novinara ne može biti izgovor za prijetnje bilo kome. Obaveza je države da pokaže snažnu odlučnost u pravcu zaštite novinara”, rekli su iz BS.

Iz Liberalne partije (LP) su kazali da prijetnje smrću novinarima zbog javno iznesene riječi predstavljaju neprihvatljivu pojavu u jednoj demokratskoj i evropskoj državi.

Iz tog razloga, u LP očekuju hitnu reakciju nadležnih kako bi se zaštitio život Nikolić i njenih kolega.

“Mora se poslati jasna poruka da su ovakve pojave neprihvatljive i to od čelnih ljudi države, premijera, ministra unutrašnjih poslova, ministra nadležnog za medije i uprave policije”, kazali su iz LP.

Oni očekuju i hitnu reakciju tužilaštva koje će procesuirati ovaj slučaj i pokazati da niko nije nedodirljiv i da država garantuje pravo na život.

