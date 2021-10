Većina lidera pokazala podršku integracijama

Podgorica, (MINA) – Većina lidera je na Samitu Evropska unija (EU) – Zapadni Balkan (ZB) pokazala je podršku procesu integracija, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen dodajući da činjenica da EU ulaže 30 milijardi EUR u region, govori za sebe.

Fon der Lajen je na konferenciji za novinare poručila da je poruka Evropske Komisije jasna.

“Zapadnom Balkanu je mjesto u Evropi, i samim tim u EU. Unija nije cijela bez ZB, uradićemo sve što je u našoj moći jer želimo ZB u Uniji”, kazala je fon der Lajen.

Ona je istakla da ekonomski i investicioni plan predstavlja srž saradnje Unije i Zapadnog Balkana.

Fon der Lajen je istakla da je jasno je da region Zapadnog Balkana preduzima značajne reforme.

“Ne kažem da su u potpunosti uspjeli u tome, ali očigledno je da postoji vidan napredak. Vremenski gledano, dosta toga se promijenilo na bolje”, navela je Fon der Lajen.

Predsjednik Evropskog saveta Šarl Mišel je istakao da je Zapadni Balkan od strateške vaznosti za EU, i da je potrebno potvrditi evropsku perspektivu regiona.

“Želimo da radimo zajedno, kako bi se napredovalo sa politikom proširenja”, istakao je Mišel.

Na Samitu je, kako je istakao, bilo riječi o fundamentalnim pitanjima poput borbe protiv korupcije i vladavine prava.

“Kada je riječ o pitanjima konflikta, pitanjima manjina, mogu da kažem da smo mnogo razgovarali o tome, i da želimo da vidimo napredak na tom polju. Političke odluke u ovim zemljama moraju da napreduju”, naveo je Mišel.

On je istakao da u Uniji postoji debata u pogledu kapaciteta da se prime novi članovi.

“Kada je riječ o toj temi, jasno je da treba da napredujemo. Neke debate će biti predmet konferencija u budućnosti. Mi želimo da zajedno, kao EU donosimo odluke, pa će taj napredak biti neminovan”, rekao je Mišel.

Premijer Slovenije Janez Janša je ocijenio da je ovaj “neformalni Samit” bio prekretnica, zbog mnogih procesa koji su paralelno vođeni da bi do današnjeg dogovora došlo.

“Mnoge zemlje EU su pokazale želju da se, u narednoj deceniji, fokusiraju na evropsku perspektivu regiona”, rekao je Janša.

