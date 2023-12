Vanredni izbori u Srbiji, pravo glasa ima preko 6,5 miliona građana

Beograd, (MINA) – Biračka mjesta za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji otvorena su jutros u sedam sati, a pravo glasa ima više od 6,5 miliona građana.

Osim parlamentarnih izbora, na kojima građani biraju 250 poslanika Skupštine Srbije, održavaju se i pokrajinski izbori u Vojvodini, kao i lokalni u 65 gradova i opština, među kojima je i Beograd.

Na zbirnoj listi za parlamentarne izbore nalazi se 18 lista sa ukupno 2.818 kandidata za poslanike.

Republička izborna komisija (RIK) saopštila je ranije da će izbore u Srbiji pratiti rekordan broj domaćih i stranih posmatrača.

„Ciklus izbora za narodne poslanike pratiće 5.587 posmatrača. U pitanju je devet domaćih udruženja, odnosno 25 međunarodnih organizacija i stranih država“, kazao je predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.

RIK je ranije utvrdio da je konačan broj birača na parlamentarnim izborima 6.500.666.

Biračka mjesta zatvaraju se u 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS