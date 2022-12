Ustavni odbor u petak da utvrdi novi javni poziv za sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Novi javni poziv za izbor sudija Ustavnog suda treba da bude utvrđen na sjednici Ustavnog odbora koja je zakazana za petak, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je u dopisu predsjednici Ustavnog odbora Skupštine Simonidi Kordić kazala, da to tijelo, imajući u vidu političku i institucionalnu krizu u Crnoj Gori, treba maksimalno ažurno i ekspeditivno da počne i sprovede proceduru novog javnog poziva za izbor sudija Ustavnog suda.

“Potrebno je da predlog teksta javnog poziva bude pripremljen za petak kako bi mogao biti utvrđen na toj sjednici i dostavljen „Službenom listu“ i štampanom mediju radi objavljivanja, saglasno Zakonu o Ustavnom sudu Crne Gore”, rekla je Đurović.

Ona je je, kako se dodaje, sugerisala Kordić da razmotri mogućnost da se za novi javni poziv koriste najkraći rokovi propisani Zakonom, od 15 dana.

Kako se dodaje, time se ne bi izgubilo na transparentnosti, s obzirom da je informacija o postupku izbora sudija Ustavnog suda široko rasprostranjena u javnosti i vrlo prisutna u medijima i kod potencijalno zainteresovanih kandidata.

“Đurović je istakla da bi se, nakon završenog javnog poziva, efikasnim radom prilikom obavljanja intervjua i formiranja predloga prema Skupštini, moglo značajno doprinijeti ubrzanju postupka izbora sudija”, kaže se u saopštenju.

Đurović je u dopisu podsjetila da je 19. januar naredne godine posljednji rok za raspisivanje izbora za predsjednika Crne Gore i da u jednom broju opština nije došlo do konstituisanja novih lokalnih vlasti saglasno rezultatima izbora od 23. oktobra pod izgovorom da se čekaju odluke Ustavnog suda.

Ona je ukazala da to dodatno govori o hitnosti kompletiranja Ustavnog suda.

Đurović je, kako se dodaje, podsjetila i na činjenicu da je kompletiranje Ustavnog suda neophodno i zbog brojnih postupaka iz oblasti zaštite drugih prava građana koji se obraćaju toj insituciji, kao i prava na djelotvoran pravni lijek u našem pravnom sistemu.

Đurović je ukazala i da se sa velikom pažnjom očekuje odlučivanje Ustavnog suda o saglasnosti sa Ustavom više zakonskih projekata i ocjene ustavnosti postupaka pojedinih institucija.

“Tim činom, Đurović je dala svoj maksimalan doprinos u pravcu ubrzanja ponovnog pokretanja procesa izbora kandidata za sudije Ustavnog suda i pokazala odlučnost da i dalje radi na rješavanju ovog pitanja koje je glavni kamen spoticanja na evropskom putu države”, zaključuje se u saopštenju.

