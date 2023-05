Odbijen zahtjev Brđanina za odgađanje izvršenja odluke o smjeni

Podgorica, (MINA) – Upravni sud odbio je zahtjev bivšeg direktora Uprave policije Zorana Brđanina za odgađanje izvršenja odluke Vlade o njegovom razrješenju.

Brđanin i njegov pravni zastupnik Siniša Gazivoda u aprilu su predali Upravnom sudu tužbu protiv rješenja Vlade o prestanku mandata direktora policije.

Oni su kazali da je Vlada donijela nezakonito rješenje, uz pogrešeno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i povrede pravila postupka.

Gazivoda je agenciji MINA kazao da je u obrazloženju rješenja Upravni sud naveo da se po zakonu izvršenje može odložiti samo kako bi se spriječilo da Brađanin pretrpi nenadoknadivu štetu.

“Prema mišljenju Upravnog suda, pošto se pitanje tiče i radnih prava Brđanina, radi se o sporu koji se mora ubrzo riješiti, pa mu zbog toga neće biti nanijeti nenadoknadiva šteta”, naveo je Gazivoda.

On je dodao da zbog takvog obrazloženja očekuje da spor bude što prije riješen.

