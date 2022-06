U poslednjih deset godina 75 kontrolnih i 298 konsultativnih saslušanja

Podgorica, (MINA) – U Skupštini Crne Gore od 2012. godine pred odborima bilo je 75 kontrolnih i 298 konsultativnih saslušanja kao i tri parlamentarne istrage, kazali su Parlamenta.

Iz Skupštine su agenciji MINA rekli da je 12 odbora organizovalo saslušanja.

Prema podacima Parlamenta, Odbor za evropske integracije organizovao je 108 konsultativnih saslušanja, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet 15 kontrolnih i 19 konsultativnih saslušanja, Odbor za bezbjednost i odbranu 16 kontrolnih i 16 konsultativnih saslušanja.

Navodi se da je Odbor za međunardone odnose i iseljenike sedam organizovao je sedam kontrolnih i 77 konsultativnih saslušanja, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu četiri kontrolna i 28 konsultativnih.

Iz Skupštine su rekli da su od 2012. do 2022. godine bile tri parlamentarne istrage.

Navodi se da je Parlament donio Odluku o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o događajima povodom objavljivanja audio snimaka i transkripta sa sjednica organa i tijela Demokratske partije socijalista.

Skupštine je donijela i Odluku o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora za prikupljanje informacija o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti državne imovine prilikom prodaje imovine DKP AD u stečaju.

Donijete je i Odluka o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o korupciji u privatizaciji Telekoma Crne Gore.

Iz Skupštine su istakli da je u proceduri Predlog odluke o otvaranju Parlamentarne istrage i formiranju Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o postupanjima pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, a u odnosu na događaje na Cetinju 4. i 5. septembra prošle godine.

Navodi se da je u proceduri i Predlog odluke o otvaranju Parlamentarne istrage i formiranja Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o postupanjima koje se odnose na rad državnih organa i drugih subjekata u vezi sa projektom vjetroelektrane Možura.

“Predlog odluke o otvaranju Parlamentarne istrage i formiranja Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o postupanjima koja se odnose na rad državnih organa u vezi sa zaduženjem Crne Gore po osnovu emitovanja obveznica u iznosu od 750 miliona EUR nije usvojen”, kazali su iz Skupštine.

Prema podacima iz Skupštine od 2012. godine poslanici su podnijeli osam interpelacija za pretresanje određenih pitanja u vezi sa radom Vlade.

Navodi se da su na sjednici Skupštine razmatrane Interpelacija za pretresanje rada Vlade u oblasti ekonomije u vezi sa Odlukom o novom zaduživanju u iznosu od 150 miliona EUR kod „Kredit Svis Banke, Interpelacija za pretresanje pitanja u vođenju politike Vlade u oblasti poljoprivrede.

Na sjednici Skupštine razmatran su i Interpelacija za pretresanje pitanja u vođenju politike Vlade u oblasti prosvjete i Interpelacija za pretresanje pitanja u vođenju politike Vlade u oblasti vanjskih poslova.

Iz Skupštine su naveli da nijesu razmatrane Interpelacija o radu Vlade za pretresanje pitanja o radu Zorana Pažina potpresjednika Vlade za politički sistem i pravosuđe i ministra pravde u Vladi Crne Gore, Interpelacija za pretresanje politike Vlade Crne Gore u oblasti zdravstva;

Nije razmatrana ni Interpelacija o pretresanju politike Vlade u oblasti političkog sistema i pravosuđa.

“A vezano za neustavno predlaganje produžetaka mandata Sudskom savjetu, kao i zbog drugih odluka koje su prouzrokovale katastrofalno stanje u ključnim sudskim i tužilačkim institucijama u državi i doveli do njihovog urušavanja i Interpelacija za pretresanje politike Vlade Crne Gore u oblasti pravosuđa i ljudskih i manjinskih prava”, naveli su iz Skupštine.

Tekst je urađen u sklopu projekta koji agencija MINA realizuje sa Centrom za monitoring i istraživanje, a koji je finansijski podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS