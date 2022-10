U Podgorici glasalo 69,3 odsto birača

Podgorica, (MINA) – Na lokalnim izborima u Podgorici glasalo je 69,3 odsto birača, odnosno 99.460 građana, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Predstavnik CDT-a Goran Delić je, u uključenju na Jutjubu /YouTube/, rekao da je na izborima 2018. godine u Glavnom gradu glasalo 64,4 odsto birača, a na parlamentarnim 81,1 odsto.

Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević kazala je da je to dobar odziv za lokalne izbore, i da niko nije ni očekivano da bude kao na parlamentarnim 2020. godine.

“Političke partije su uspjele, kroz izbornu kampanju, da izvedu solidan broj birača na izbore, samo ćemo vidjeti ko je u tome bio najbolji”, dodala je Kovačević.

