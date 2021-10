U određenim sferama napredak ograničen ili se stagnira

Podgorica, (MINA) – Izvještaj Evropske komisije (EK) jasno sugeriše da je u određenim sferama djelovanja napredak ograničen ili se stagnira, kazala je šefica Delegacije Evropske unije (EU) Oana Kristina Popa, navodeći da proces proširenja mora da prati propisane procedure.

Ona je danas predsjedniku Skupštine Aleksi Bečiću predala Izvještaj EK.

Uz ocjenu da Izvještaj prepoznaje oblasti u kojima je zabilježen napredak, Popa je, kako se navodi, ukazala i da dokument jasno sugeriše ,,da je u određenim sferama djelovanja napredak ograničen ili se stagnira”.

Ona je ocijenila da je sa Samita na Brdu kod Kranja poslata jasna poruka ,,da je EU prisutna i nastaviće da bude prisutna na Zapadnom Balkanu”, ali je, kako je navela, činjenica da proces proširenja mora da prati propisane procedure.

Popa je, kako se navodi, istakla da je Skupština jako bitan partner EU, da evropske adresa cijene otvoreno partnerstvo koje je uspostavljeno sa najvišim zakonodavnim domom.

Popa je rekla i da će skupštinska dostignuća uvijek naići na podršku, ali je, kako se navodi u saopštenju, i sugerisala da snažna podrška koji građani Crne Gore daju EU ,,traži da bude reflektovana u radu Skupštine”.

“Tokom sastanka je potvrđeno da je Skupština jako bitan partner EU, kao i da Izvještaj prepoznaje pozitivne pomake i napredak u određenim oblastima”, kaže se u saopštenju.

Iz Skupštine navode da je i sugerisano da dokument prezentuje smjernice u kojim sferama je neophodno i važno dalje unaprijediti djelovanje.

Bečić je, kako se navodi, u tom kontekstu potvrdio da postoji čvrsto raspoloženje da procesi koji zavise i jesu u domenu djelovanja Skupštine budu dalje unapređivani, ali i ukazao da određeni ciljevi zahtijevaju učešće i zavise od djelovanja svih aktera političke scene.

Bečić je, kako se navodi, istakao da je Izvještaj jasno prepoznao da je Skupština značajno unaprijedila transparentnost rada, potpuno se otvorivši prema građanima, ali i sveukupno pojačala svoju zakonodavnu i nadzornu ulogu.

Bečić je podsjetio i da je, kroz konkretna rješenja, puno toga urađeno u cilju jačanja rodne ravnopravnosti, unapređenja položaja manjinskih partija, poboljšanja uslova rada uz implementaciju ekoloških politika.

“Vrednjujući rezulatate ostvarene u domenu transparentnosti, u Izvještaju se precizira da se po prvi put se sve sjednice skupštinskih radnih tijela prenose uživo na Jutjub kanalu Skupštine”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je inicijativom Skupštine, u saradnji sa Radio televezijom Crne Gore (RTCG) pokrenut Parlamentarni kanal, koji je posvećen redovnom parlamentarnom radu, čime je realizovan najznačajniji projekat na polju transparentnosti rada Parlamenta.

“U dokumentu Evropske komisije je primijećeno da je Skupština redizajnirala vebsajt, i prilagodila ga potrebama slijepih i slabovidih osoba, što ranije nije bio slučaj, a u konačnom u većem obimu obezbijedila dostupnost informacija svojim građanima, to jest samim korisnicima”, kaže se u saopštenju.

Na tom fonu, kako su kazali iz Skupštine, u Izvještaju se bilježi i da je osoboma sa invaliditetom, po prvi put u istoriji, omogućen pristup plenarnoj sali.

“Konstatovano je da je do kraja decembra 2020. godine, novi saziv Skupštine primio 156 predstavki građana, kao i da od novembra prošle godine, građani predstavke mogu da podnose onlajn putem, putem vebsajta Skupštine”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je u dokumentu zabilježeno i da je predsjednik Skupštine u ovoj godini usvojio akcioni plan koji sadrži 69 mjera za jačanje zakonodavne i nadzorne funkcije Skupštine.

“U Izvještaju je primijećeno i da ,,nijedna pritužba pripadnika javnosti, medija ili zainteresovanih strana u kojoj se navodi kršenje etičkog kodeksa nije dostavljena Odboru za ljudska prava”, kaže se u saopštenju.

Kako se precizira, izmjene Poslovnika Skupštine, po prvi put, uvele su obavezu izbora najmanje jednog potpredsjednika iz reda manje zastupljenog pola.

Poslanice su, kako se navodi, iz različitog političkog spektra obrazovale prošle godine prvi Ženski klub u Skupštini, dok je u decembru izabrana prva potpredsjednica Parlamenta prvi put u svojoj istoriji.

Bečić je, tokom sastanka, ukazao i na pomake koje su u minulih godinu ostvareni u sferi socijalne, ekonomske i zdravstvene politike, kao i na polju uspostavljanja i jačanja vladavine prava, i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Bečić je, kako je saopšteno, istakao da su svi navedeni rezultati aktuelne vlasti ostvareni u jednoj, kompleksnoj političkoj, društvenoj i epidemiološkoj zbilji Crne Gore.

U tom kontekstu, kako su rekli iz Skupštine, Bečić je podsjetio i na dostignuća koja su ostvarena na putu pristupanja, stoprocentnu usklađenosti vanjske politike sa EU, i apostrofirao snažnu podršku koju građani Crne Gore daju evropskoj agendi.

Napominjući da proces integracija znači dvosmjerno djelovanje, Bečić je ocijenio da bi pristupanje Crne Gore EU značilo i prekid zastoja u politici proširenja.

