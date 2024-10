U napadima Izraela na Liban poginulo 37 osoba

Jerusalim, (MINA) – U izraelskim kopnenim i vazdušnim napadima na Liban u poslednja 24 sata, poginulo je 37 osoba dok je 151 ranjena, saopštilo je Ministarstvo javnog zdravlja Libana.

Izraelsko bombardovanje izazvalo je velike eksplozije ispred međunarodnog aerodroma u Bejrutu tokom noći u kojoj su vazdušni napadi bili usmjereni na Hezbolah u samom gradu.

Cilj je bio nejasan, ali se zna da se aerodrom graniči sa Dahijehom – Hezbolahovim uporištem u glavnom gradu. Oblaci dima mogli su se vidjeti nad gradom dok je svitala zora, javlja BBC.

Libanska vojska je saopštila da su dva njena vojnika ubijena na jugu zemlje dok su izraelske snage nastavile sa invazijom na Hezbolah i naredile da se evakuiše još 20 gradova i sela.

Izraelska vojska nije komentarisala te podatke, ali je navela da su njene trupe ubile borce Hezbolaha blizu granice. Hezbolah saopštava da je gađao izraelske trupe sa obe strane granice, prenosi N1.

