U dvorištu cetinjske škole maturantu polomljen nos

Podgorica, (MINA) – Novi slučaj nasilja dogodio se danas i u dvorištu Srednje likovne škole „Petar Lubarda“ na Cetinju, kada je nekoliko osoba tokom školskog odmora napala dvojicu maturanata i jednom od njih nanijeli teške povrede.

Prema nezvaničnim informacijama portala Roditelji.me, napadači nijesu učenici te škole, a do sukoba je došlo u školskom dvorištu, koje koristi više obrazovnih ustanova – Gimnazija, Srednja likovna škola „Petar Lubarda“ i Srednja stručna škola.

Iz Uprave policije je portalu Roditelji potvrđeno da je danas oko deset sati i 30 minuta cetinjskom Odjeljenju bezbjednosti prijavljeno da je u dvorištu Srednje mješovite škole došlo do tuče između više lica.

„Policijski službenici su po izlasku na lice mjesta zatekli L.P. (18) i M.B. (18). M.B. je zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu frakture nosa, dok drugo lice ima lakšu povredu“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, drugi učesnici tuče nijesu zatečeni, ali je policiji poznat njihov identitet.

Iz policije su kazali da je o događaju obaviješteno Osnovno državno tužilaštvo.

„Preduzimaju se mjere i radnje vezane za pronalaženje drugih učesnika tuče“, saopštili su iz Uprave policije.

Iz uprave Srednje likovne škole „Petar Lubarda“ nijesu za sada željeli da komentarišu taj događaj, uz obrazloženje da kao ustanova moraju prvo dobiti zvanične informacije.

