U Beogradu uhapšeni Darko Šarić i njegov advokat

Beograd, (MINA) – Darko Šarić i njegov advokat Dejan Lazarević uhapšeni su danas u opsežnoj policijskoj akciji u Beogradu, javljaju beogradski mediji.

Kako je Tanjugu rečeno u izvorima bliskim Ministarstvu unutrašnjih poslova, Šarić je uhapšen zbog potpuno novih krivičnih djela, a ne onih za koja je već optuživan.

Šarić je, prema navodima beogradskih medija, uhapšen zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je odgovorna za više ubistava u Srbiji i Crnoj Gori.

U policijskoj akciji je uhapšen i Lazarević, Šarićev pravni zastupnik koji brani i Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i dio kriminalne grupe.

U istoj akciji uhapšen je i Uroš Mišić, osuđen zbog pokušaja ubistva žandarma na fudbalskoj utakmici 2007. godine.

