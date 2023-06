Tužilaštvo da informiše javnost o slučaju Do Kvon

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je tužilaštvo da obavijesti javnost o preduzetim aktivnostima u slučaju navodnog povezivanja optuženog južnokorejskog državljanina Do Kvona sa jednim od nosilaca liste na parlamentarnim izborima.

Prema pisanju medija, Do Kvon je na adrese više crnogorskih zvaničnika poslao pismo u kom je, navodno, opisao veze sa liderom Pokreta Evropa sad Milojkom Spajićem.

CDT je pozvao tužilaštvo, ali i druge državne organe koji se pominju u medijskim navodima vezanim za ovaj slučaj, da javnosti daju tačne, zvanične informacije.

“S obzirom na to da je ova informacija dospjela u javnost samo nekoliko dana prije održavanja parlamentarnih izbora, smatramo da građani moraju imati zvanične i pouzdane informacije o tom događaju, jer on direktno može uticati na izborni proces koji je u toku i na opredjeljenje birača na izborima”, navodi se u saopštenju.

Iz CDt-a su kazali da javnost tu informaciju mora dobiti prije održavanja parlamentarnih izbora.

“Kako bi bila sigurna da li se ovdje radi o redovnom postupku koji vode državni organi ili pokušaju podmetanja Spajiću, s ciljem direktnog uticanja na izborni rezultat i uticaja na opredjeljenje birača”, rekli su iz CDT-a.

Oni su podsjetili da su se izborne liste, potpisujući Kodeks za fer i demokratsku izbornu kampanju, obavezale da neće iznositi informacije koje nijesu potkrijepljene preciznim dokazima, u cilju diskreditovanja i omalovažavanja drugih izbornih lista i kandidata.

Potpisnici Kodeksa su se, podsjećaju iz CDT-a, obavezali i da neće sprovoditi anonimne negativne kampanje protiv političkih oponenata.

“Zato je važno da dobijemo pravovremene i tačne informacije o ovom događaju kako bi se spriječilo širenje daljih spekulacija i nanošenje štete ovom izbornom postupku”, zaključuje se u saopštenju.

