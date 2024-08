Trodnevna žalost u Novom Sadu zbog tragične smrti šestočlane porodice

Novi Sad, (MINA) – U Novom Sadu proglašena je trodnevna žalost zbog tragične smrti šestočlane porodice, koja je stradala u požaru u novosadskom naselju Salajka.

U požaru u tom naselju, na uglu ulica Đorđa Dere i Davida Rackovića, stradalo je šest osoba, među kojima četvoro djece.

Riječ je o članovima porodice iz Žablja koja je živjela na toj adresi, a sumnja se da je požar izazvao skuter koji je bio priključen na elektromrežu, prenosi RTS.

Povodom tragične smrti šestočlane porodice, na osnovu odluke gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića, 24, 25. i 26. avgust proglašeni su za Dan žalosti na teritoriji tog grada.

