Stručni tim: Napori za suzbijanje kju groznice uzaludni ako se propisane mjere ne poštuju

Podgorica, (MINA) – Svaki napor u borbi protiv kju groznice uzaludan je ukoliko se propisane mjere za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje te zarazne bolesti ne poštuju i ne sprovode, poručio je stručni tim za kju groznicu.

Oni su apelovali na držaoce, lokalne samouprave i građanstvo da postupaju u skladu sa svojim odgovornostima i obavezama i poštuju propisane mjere, kako bi se što prije izašlo iz nastale situacije, sa što manje posledica po sve aktere.

Stručni tim formiran je nakon veće pojave kju groznice na farmama u Danilovgradu i Nikšiću, kako bi se situacija stavila pod kontrolu.

Zadatak stručnog tima je bio da sprovede epizootiološko ispitivanje i da predlog za preduzimanje efikasnih mjera za spriječavanje širenja i suzbijanje, za nadzor i kontrolu kju groznice kod goveda, kao i da pruža podršku za dalje postupanje veterinarske inspekcije.

Iz stručnog tima su kazali da su izradili tekst Naredbe za sprečavanje pojave, otkrivanje i suzbijanje kju groznice groznice kod goveda, u kojoj su propisane i obaveze svih karika u lancu odgovornosti.

Kako su naveli, po Naredbi se vrši uzorkovanje i testiranje, te usmrćivanje i neškodljivo uklanjanje PCR pozitivnih životinja, odnosno seropozitivnih sa izraženim kliničkim simptomima.

Stručni tim je apelovao na sve zainteresovane strane da su u zakonskoj obavezi da se pridržavaju odredaba navedene Naredbe, od kojih se, kako su naveli, mnoge u kontinuitetu ne sprovode.

Iz stručnog tima su kazali da se, zbog nedostatka lokacije, blagovremeno ne eutaniziraju i zakopavaju bolesne životinje, čime životinje danima predstavljaju izvor infekcije za ljude i životinje.

Kako su dodali, držaoci goveda ne drže odvojeno na zarazu sumnjive životninje od goveda kod kojih nije utvrđeno prisustvo antitjela protiv uzročnika kju groznice, a ne sprovode se ni mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata za smještaj i držanje životinja, đubrišta, dvorišta, vode za napajanje životinja.

Iz stručnog tima su rekli da se ne primjenjuje mjera zaštite životinja od ektoparazita, kao i da se ne postavljaju dezinfekcione barijere na ulazu i izlazu iz objekta u kojem se nalaze životinje.

„Ukoliko se propisane mjere ne poštuju i ne sprovode, uzaludan je svaki napor suzbijanja zarazne bolesti i svako sprovođenje ostalih mjera u takvoj situaciji gubi smisao i stručnu opravdanost“, naglasili su iz stručnog tima.

Oni su naveli da pridržavanje svih tačaka Naredbe, koje uključuju i sprovođenje biosigurnosnih mjera na gazdinstvu, te provođenje redovne dijagnostike i uklanjanja pozitivnih jedinki iz zapata, mora dovesti do smanjenja prevalence oboljenja i stavljanja pod kontrolu situacije na zaraženim gazdinstvima.

Stručni tim je apelovalo na lokalne samouprave da se prema nastaloj situaciji, u kojoj imanja držalaca ne ispunjavaju uslove ili držaoci životinja ne žele da dozvole uklanjanje njihovih životinja na njihovom posjedu, ophode u skladu sa svojim zakonskim obavezama, i da u slučajevima potrebe za usmrćivanjem životinja bez odlaganja odrede lokaciju za neškodljivo uklanjanje, čiji su kriterijumi dostavljeni lokalnim samoupravama.

Oni su apelovali i na građanstvo da svojim činjenjem ne utiče direktno na širenje zaraze, odnosno odlaganje izvršenja mjera, što umnogome znači produžavanje stanja u kom se nalazimo.

„Kada su svi kriterijumi propisani za mjesto zakopavanja ispoštovani od lokalne samouprave, ne postoji bojazan po ekološke posledice, raznošenje zaraze, ili bilo koji drugi vid ugrožavanja javnog zdravlja“, naveli su iz stručnog tima.

Zakopavanje usmrćenih životinja je, kako su istakli, jedan od glavnih načina njihovog neškodljivog uklanjanja i kada se ispoštuju svi principi ne predstavlja opasnost.

„Cio proces, te izlazak iz ove situacije, može se naslutiti tek kada sve karike u lancu odgovornosti postupe u skladu sa etičkim principima i zakonskim obavezama“, poručili su iz stručnog tima.

Stručni tim je pojasnio da je kju groznica zarazna bolest mnogih životinjskih vrsta i da spada u bolesti koje se sa životinja mogu prenijeti na ljude.

Kako su ukazali, kod životinja najčešće izaziva klinički inaparentnu infekciju, a kada je klinički manifestna, a kod goveda se obično karakteriše pobačajima metritisima, zaostajanjem posteljice, sterilitetom i padom mliječnosti.

“Kod malih preživara češća je manifestacija kliničke slike u vidu povišene tjelesne temperature, malaksalosti, upala pluća, upala zglobova, pobačaja i mastitisa praćenih smanjenjem mliječnosti“, pojašnjava se u saopštenju.

Navodi se da inficirane životinje mogu širiti uzročnika urinom, fecesom, mlijekom, a naročito posteljicom i plodovim vodama tokom porođaja i/ili pobačaja.

Iz stručnog tima su kazali da se ljudi mogu inficirati udisanjem uzročnika putem aerosola ili udisanjem prašine kontaminirane uzročnikom.

Prema njihovim riječima, direktan kontakt ljudi sa oboljelim životinjama takođe može dovesti do infekcije.

„Najmanje moguć način infekcije, jeste konzumiranje sirovog, termički neobrađenog mlijeka i proizvoda od sirovog mlijeka, i ovaj način infekcije još uvijek je predmet diskusije i studija humane i veterinarske medicine“, rekli su iz Stručnog tima i dodali da bolest mogu prenijeti i krpelji i glodari.

Stručni tim je istakao da su ljudi koji su u češćem kontaktu sa životinjama izloženi većem riziku od obolijevanja, kao na primjer veterinari, farmeri, radnici u klanicama, laboratorijsko osoblje.

„Ljudi češće obolijevaju u sezoni teljenja, jagnjenja i jarenja. Iz tih razloga je potrebno sprovoditi zoohigijenske i biosigurnosne mjere prilikom pomaganja pri porođaju životinja i koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu“, kaže se u saopštenju.

Iz stručnog tima su rekli da se kju groznica uspješno liječi antibioticima iz grupe tetraciklina.

