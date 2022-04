SNP-u prihvatljivo da SDP bude dio manjinske vlade

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor Socijalističke narodne partije (SNP) prihvatio je da ta stranka bude dio manjinske vlade u kojoj će biti i Socijaldemokratska partija (SDP).

Tu odluku podržala su 103 člana Glavnog odbora, dok je 20 bilo protiv.

Član predsjedništva SNP-a, Darko Stojanović, kazao je da je sjednica Glavnog odbora prošla u korektnoj atmosferi i korektnim i konstruktivnim diskusijama.

“Svi smo na istom fonu da se sačuva jedinstvo partije, što su zadnje dvije sjednice pokazale i čime smo mi pokazali značajan demokratski kapacitet, jer ovo što smo mi radili samo pokazuje ozbiljnost političke strukture koja već 24 godine obitava u Crnoj Gori”, rekao je Stojanović nakon sjednice.

Na pitanje da li je bilo priče o resorima, Stojanović je kazao da su razgovarali o određenim predlozima resora, kao i za poziciju predsjednika Skupštine.

“Sva ta kadrovska rješenja će predložiti mandatar i tada ćete imati priliku da vidite priliku o kojim se imenima radi. Ono što nedvosmisleno mogu da kažem jeste da će SNP predložiti ono najbolje što ima”, dodao je Stojanović.

Upitan kada se očekuje inicjativa prema parlamentu, on je kazao da nema tačan datum, ali da misli da će se to brzo desiti.

“U narednim danima i očekujem da ćemo nakon vaskršnjih praznika imati zasijedanje Skupštine i formiranje nove vlade”, rekao je Stojanović.

Stojanović je, upitan da prokomentariše stav predsjednika države i Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića da se podrškom manjinskoj vladi DPS pozicionira za faktor koji se pita, kazao da svako ima pravo da iznosi svoje političke stavove i mišljenja.

“Samim tim što DPS neće biti u sastavu nove vlade mislim da dovoljno govori, ali svako ima pravo da govori ono što misli”, dodao je Stojanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS