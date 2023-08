SNP treba da bude konstituent vlade

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) treba da bude konstituent 44. vlade, odlučilo je Predsjedništvo stranke na današnjoj sjednici.

Oni su saopštili da je u što kraćem roku potrebno održati sastanak svih partnera buduće vlade.

“Kako do danas nije održan zajednički sastanak svih partnera u budućoj izvršnoj vlasti, smatramo da je isti neophodno održati u što kraćem roku”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na tom sastanku bi se razgovaralo o određenim detaljima, koji se tiču programa i prioriteta buduće vlade.

