SNP: Rušenje Vlade značilo bi rušenje evropskog puta Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) spremna je da da puni doprinos rješavanju svih problema, a sve u korist građana, saopštili su iz te partije dodajući da bi rušenje Vlade značilo rušenje evropskog puta Crne Gore.

Kako je saopšteno iz SNP-a, u Podgorici je danas održana sjednica Predsjedništva SNP-a na kojoj je zaključeno da je partija riješila jedan od prioriteta zbog kojeg je ušla u 43. Vladu, a to je Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

“SNP nastavlja dalje jer evropska agenda ne može da čeka”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je SNP spreman da nastavi parlamentarni dijalog o svim pitanjima koja čekaju.

Iz SNP-a su rekli da je 43. Vlada i nastala kako bi se realizovala evropska agenda i SNP je, kako su dodali, spreman da tome da svoj puni doprinos.

“Rušenje ove Vlade značilo bi rušenje evropskog puta Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Iz SNP-a su kazali da “nas čeka nas izbor Sudskog savjeta, Ustavni sud, tužilaštvo, vrhovni državni tužilac”.

“Čekaju nas završna mjerila za poglavlja 23 i 24. Crna Gora treba da bude dio velike evropske porodice naroda”, kazali su iz SNP-a.

Iz te partije su poručili da su spremni za svaki dijalog koji bi doveo do širokog društvenog konsenzusa o svim pitanjima.

“Još jednom podvlačimo ono što smo i potvrdili do sada – uskostranački i politički interesi nikada nam nijesu bili na prvom mjestu”, rekli su iz SNP-a.

Oni su kazali da je SNP ozbiljna i organizovana partija, spremna da da svoj puni doprinos rješavanju svih problema a sve u korist građana Crne Gore.

“Na kraju, očekujemo od svih političkih subjekata da se odnesu odgovorno prema onome što su naši prioriteti i obaveze iz agende Evropske unije”, navodi se u saopštenju.

