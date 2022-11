Škrelja: Nećemo učestvovati u stvaranju privida funkcionalnosti Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) neće učestvovati u stvaranju privida funkcionalnosti Ustavnog suda, saopštili su iz te partije i dodali da su spremni za dijalog i konsenzus.

Kako je kazao poslanik DPS-a Ljuiđ Škrelja, današnju raspravu Ustavnog odbora u vezi sa pokretanjem procedure kako bi se utvrdilo da li je predsjednik Crne Gore prekršio Ustav, obilježile su nestručne, neznavene i karikaturalne kvalifikacije i ocjene.

“A najveći paradoks jeste činjenica da sada svim silama navodno brane Ustav “oni” koji ga nikada nijesu priznali kao svoj i koji su se prema njemu ponašali necivilizacijski, bacali ga, cijepali i gazili”, dodao je on.

Škrelja je naveo da ih nije iznenadilo “licemjerje koje je danas iskazano”.

“I naravno da niko nije ni očekivao drugačiji pristup ovoj dirigovanoj, i na drugim mjestima kreiranoj teatralnoj inicijativi”, rekao je on.

Škrelja je kazao da je neistina da DPS nije glasao za sudije Ustavnog suda.

“Već smo uvijek pokazali stav i aktivno učestvovali u pokušaju da putem dijaloga sa uvaženim kandidatima zajednički dolazimo do dobrih i kvalitetnih rješenja”, kazao je on.

Prema riječima Škrelje, pričati o DPS-u, a sjedjeti u društvu poslanice (Suade) Zoronjić, koja je na glasanju bila uzdržana 18 puta, “nedvosmisleno ukazuje o kakvom se licemjerju radi”.

On je rekao da je nerazumljiv, kao i pravno i parlamentarno neutemeljen zahtjev i uslov da se izabere makar jedan sudija Ustavnog suda.

Škrelja je rekao da je za punu funkcionalnost Ustavnog suda neophodan izbor svih četvoro nedostajućih sudija.

Škrelja je poručio da je DPS spreman da učestvuje u procesu koji bi bio inkluzivan i koji bi podrazumijevao djelotvoran dijalog kako bi se uz konsenzus došlo do rješenja koja će značiti potpunu Ustavnog suda i njegovo dalje funkcionisanje.

“U pokušajima stvaranja privida kako imamo Ustavni sud – iako on suštinski ne funkcioniše, nećemo učestvovati”, poručio je Škrelja.

