Šehović: Predsjednički izbori pitanje Crne Gore, a ne pojedinca

Podgorica, (MINA) – Predsjednički izbori nijesu pitanje ni partija ni pojedinaca nego Crne Gore, ocijenio je predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović.

Šehović je, na sjednici Opštinskog odbora (OO) SD Herceg Novi, rekao da 2. aprila, pobjedom njihovog kandidata u drugom krugu predsjedničkih izbora, Crna Gora će se vratiti sebi.

“Onome što je bila i onome što treba da bude – građansko, sekularno i antifašističko društvo”, dodao je Šehović.

Kako se navodi u saopštenju SD-a, Šehović je rekao da je zadovoljan izbornim rezultatom u prvom krugu, ističući da je on bio čak i iznad očekivanja.

Prema riječima Šehovića, to pokazuje da građani postaju i te kako svjesni koliko su promjene od 30. avgusta 2020. godine u Crnoj Gori negativne i koliko je važno da politika progresa, građanske, evropske i evroatlantske Crne Gore ponovo mora biti politika države.

“Zato vjerujem da ćemo u drugom krugu, uz očekivanu još veću podršku manje brojnih naroda, ali i svih ostalih koji su svjesni da ovo nije pitanje ni partija ni pojedinaca, već pitanje Crne Gore, ostvariti pobjedu i ponovo okrenuti točak istorije u Crnoj Gori”, ocijenio je Šehović.

On je rekao da, ubrzo nakon predsjedničkih izbora, slijede parlamentarni za koje je SD već počeo da se priprema.

“Siguran sam da će građani prepoznati našu dosljednu politiku, činjenicu da niti jednim našim aktom nijesmo ugrozili državne interese”, kazao je Šehović.

Potpredsjednik SD-a, Boris Mugoša, istakao je da Crna Gora, u protekle dvije i po godine prolazi kroz društveno-političku agoniju.

“Prvo i osnovno kroz ogroman porast troškova života, gdje su bez adekvatne podrške ostali oni koji su najviše pogodjeni a to su penzioneri i korisnici socijalnih davanja”, kazao je Mugoša.

On je dodao da država prolazi i kroz institucionalnu krizu u kojoj je Vlada u smijenjenom mandatu već osam mjeseci, a parlamentarna većina nema legitimitet jer je, kako je naveo, ne podržava ni trećina građana.

Predsjednik OO SD-a Herceg Novi, Rajko Komnenić, rekao je da danas nije lako biti, ni Socijaldemokrata, ni Crnogorac u Herceg Novom.

“Mi se u ovom gradu pokušavamo učiniti građanima drugog reda. I tačno je, nije lako, ali baš zato što nije lako i zato što trpimo pritiske, naš inat je samo veći i to nam daje dodatnu motivaciju da se borimo i da ne odustanemo”, poručio je on.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS