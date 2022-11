Rusija negira umiješanost u eksploziju u Poljskoj, NATO istražuje

Varšava, (MINA) – U eksploziji u selu Przevodovu na istoku Poljske, u blizini granice sa Ukrajinom, poginule su dvije osobe.

Rusko ministarstvo odbrane negiralo je izvještaje da su njihovi projektili pogodili poljsku teritoriju, opisujući izvještaje kao namjernu provokaciju.

“Ruskim sredstvima za uništenje nijesu izvršeni napadi na ciljeve blizu ukrajinsko-poljske granice”, navodi se u izjavi.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, AP je citirao visokog američkog obavještajnog zvaničnika koji je rekao da je eksplozija nastala zbog ruskih projektila koji su prešli u Poljsku.

Iz Pentagona su rekli da ne mogu potvrditi da su ruske rakete prešle u Poljsku.

“Svjesni smo izvještaja medija u kojima se navodi da su dvije ruske rakete pogodile lokaciju unutar Poljske u blizini granice s Ukrajinom. Mogu vam reći da u ovom trenutku nemamo nikakve informacije koje bi potvrdile te izvještaje i to dalje ispitujemo,” rekao je protparol Pentagona Patrik Rajder.

U međuvremenu zvaničnik NATO-a rekao je da ispituju izvještaje o eksploziji.

“Razmatramo ove izvještaje i blisko koordiniramo sa našim saveznikom Poljskom,” rekao je zvaničnik, prenosi Rojters.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ruski projektili pogodili Poljsku, NATO zemlju, u kako je rekao, “značajnoj eskalaciji” sukoba.

“Ruski projektili su pogodili Poljsku”, rekao je Zelenski, bez pružanja dokaza o napadu.

On je kazao da će, što duže Rusija bude osjećala nekažnjivost, više biti prijetnji će biti za bilo koga u dometu ruskih projektila.

“Ispaliti projektile na teritoriju NATO-a! Ovo je ruski raketni napad na kolektivnu sigurnost! Ovo je veoma značajna eskalacija. Moramo djelovati”, rekao je Zelenski.

U američkom Stejt Dipartmentu kazali su da su izvještaji “veoma zabrinjavajući” i da rade na utvrđivanju toga šta se dogodilo u Poljskoj, kao i određivanju prikladnih narednih koraka.

Estonsko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da su vijesti iz Poljske “veoma zabrinjavajuće” i da je Estonija spremna da brani svaki pedalj NATO teritorije.

Češki premijer Petr Fiala rekao je da će, ukoliko Poljska potvrdi da je raketa pogodila njihovu teritoriju, to biti dodatna eskalacija Rusije.

Portparol Vlade Poljske, Pjotr Miler na Tviteru je objavio da je ta država članica NATO saveza, a da je njen premijer Mateuš Moravecki sazvao hitan sastanak vladinog odbora za pitanja nacionalne sigurnosti i odbrane.

Portparol vlade za sigurnost i predstavnik kabineta premijera odbili su dalje komentarisati.

Miler je kasnije rekao novinarima da je komisija sazvana zbog “krizne situacije”, dodajući da će relevantne informacije biti naknadno predstavljene javnosti.

On je pozvao medije da u međuvremenu ne objavljuju “neprovjerene informacije”.

Ne iznoseći više detalja, poljski radio ZET javio je ranije da su dvije zalutale rakete pogodile Przewodow, pri čemu su ubijene dvije osobe.

